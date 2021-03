Frankfurt/Wiesbaden. Nach den langen Monaten des coronabedingten Distanz- und Wechselunterrichts sollen Schüler in Hessen verpassten Schulstoff auch in diesem Jahr in den Schulferien auffrischen und Wissenslücken füllen können. Sowohl in den Oster- als auch in den Sommerferien seien Camps und Ferienakademien geplant, sagte ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Die Organisation liege bei den Schulen, das Ministerium werde Geld für entsprechendes Personal zur Verfügung stellen. In den Sommerferien 2020 seien bereits rund 20 000 der hessenweit rund 760 000 Schüler über die Ferienakademien gefördert worden.

AdUnit urban-intext1

Wie die Nachfrage in diesem Jahr ausfalle, bleibe abzuwarten. Vorteil des Angebotes sei, dass der Stoff nach der langen Zeit des Distanzunterrichts vor Ort und nicht über digitale Technik vermittelt werde. Während der Corona-Pandemie habe „der persönliche Faktor noch mehr an Bedeutung gewonnen“, sagte der Sprecher. Neben den Oster- und Sommerferienangeboten arbeite das Ministerium an einem ganzen Bündel weiterer Maßnahmen.

Nach Einschätzung von Bildungsexperten birgt die lange Phase der Distanzbeschulung vor allem bei Grundschulkindern das Risiko der Ausbildung von Lernschwierigkeiten. Je jünger Kinder seien, desto stärker seien sie beim Einstieg in die Schriftsprache und Mathematik auf individuelles Feedback angewiesen, sagte Marcus Hasselhorn vom Frankfurter DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Bereits seit längerem fordert die Lehrer-Gewerkschaft GEW, zusätzliches Personal einzustellen, um die Schüler intensiver unterstützen zu können.

Gerade bei der Beschulung von Klassen mit durchschnittlich 20 Kindern über digitale Technik könnten die Lehrkräfte nur schwer auf das individuelle Verständnis und möglichen Förderbedarf von Grundschulkindern eingehen, sagte Hasselhorn. Hinzu komme: Kinder aus bildungsfernen Schichten sowie mit bereits vor der Corona-Krise bestehenden Lernschwierigkeiten dürften nun noch stärker abgehängt werden, erwartet der Experte.

Zahlen aus der Schweiz

AdUnit urban-intext2

In der Schweiz mit einem ähnlichen Schulsystem wie Deutschland seien kürzlich Analysen der durch die Schulschließung bedingten Leistungseinbußen bei rund 350 000 Schülern vorgelegt worden. Auf Basis dieser Daten geht das DIPF davon aus, dass auch hierzulande derzeit rund 15 Prozent der Grundschüler nicht die Mindeststandards im Lesen, Schreiben und Rechnen erfüllen, wie Hasselhorn sagte. Diese Einschätzung habe auch für „Bewegung“ im hessischen Kultusministerium gesorgt, so der Experte. Für die betroffenen Kinder könnten zwar Einzelsitzungen hilfreich sein, doch sei das angesichts einer Vielzahl weiterer Aufgaben für die Lehrkräfte in der erforderlichen Menge kaum leistbar. In Hessen sollen betroffene Grundschüler deshalb mithilfe spezieller Förderprogramme unterstützt werden.

Durch Homeschooling und Distanzunterricht bedingte Lerndefizite machen sich nach Einschätzung privater Nachhilfeanbieter wie der Schülerhilfe auch bei älteren Schülern bemerkbar. Viele Eltern seien mit dem Homeschooling überfordert und verunsichert, auf welchem Leistungsstandard die Kinder stehen, teilte das Unternehmen mit. Häufig werde auch von mangelnder Selbstorganisation und Konzentrationsschwierigkeiten berichtet. Auch die GEW hat die Probleme im Blick. „Jedes Kind, das verloren geht, ist eines zu viel“, sagte die Co-Vorsitzende der GEW Hessen, Birgit Koch. Um gegenzusteuern, sei generell eine stärkere Förderung durch zusätzliches Personal nötig. lhe