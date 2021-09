Schopper will Schulen offenhalten

Stuttgart. Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper will trotz erneut steigender Corona-Zahlen die Schulen – wenn möglich – dauerhaft offenhalten. „Wir haben den festen Vorsatz, Präsenzunterricht anzubieten und zu gewährleisten“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Stuttgart unmittelbar vor Ende der Schulferien. Sie wollte aber nicht ausschließen, dass die Schulen unter bestimmten Umständen noch einmal geschlossen werden müssen. „Wir wissen nicht, ob es neue Varianten gibt.“ Das Land tue zwar alles, „um Sicherheit in die Klassenzimmer zu bringen. Aber wenn was Neues kommt, dann müssen wir eventuell reagieren“. Auch wenn es einen Ausbruch in einer Klasse gebe, müsse das Land handeln.

Schopper will die Sicherheitsvorkehrungen noch mal verschärfen, um den Präsenzunterricht abzusichern. So müssen sich ungeimpfte Lehrkräfte von Montag an täglich vor Arbeitsbeginn auf das Coronavirus testen. Ab der dritten Schulwoche sollen sich Schülerinnen und Schüler dann dreimal die Woche testen. Trotzdem sieht die Ministerin nach den mehrfachen Schulschließungen in der Corona-Krise die Erwachsenen in der Pflicht: „Wir brauchen jetzt die Solidarität der Erwachsenen, der noch nicht geimpften Menschen.“ Man müsse verhindern, dass die vierte Welle in die Schulen schwappt.

Neben der Corona-Pandemie gibt es eine weitere Baustelle für die Kultusministerin: Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs sind im Südwesten 630 Stellen für Lehrkräfte noch unbesetzt. Das entspricht etwa 700 bis 800 fehlenden Lehrerinnen und Lehrern. Die Corona-Pandemie habe ihr bei der Stellenbesetzung „Steine in den Rucksack gelegt“, denn dadurch brauche das Land noch mehr Lehrkräfte, so Schopper. Grund sei unter anderem, dass viele Schülerinnen und Schüler freiwillig eine Klassenstufe wiederholen würden. Einen Teil der Lücke können normalerweise Pensionäre stopfen. Diese seien aber wegen der Pandemie eher vorsichtig bei der Rückkehr in die Schule. lsw