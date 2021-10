Schnüffeln für den Artenschutz

Frankfurt. Eifrig mit dem Schwanz wedelnd bohrt Finya ihre Schnauze in ein Loch der „Scentbox“, einem speziellen Trainingsgerät für Spürhunde. Die langen seidigen Ohren der Spaniel-Hündin flattern, als sie sich auf das unmittelbar nach ihrem Fund als Belohnung folgende Leckerli stürzt. Dass wenige Meter entfernt S-Bahnen und Regionalzüge vorbeidonnern, kann ihre Konzentration nicht stören – ganz wie es bei einem Spürhund sein soll. Seit April ist Finya in der Ausbildung, im kommenden Jahr soll sie als Artenschutzhündin der Deutschen Bahn in einem Pilotprojekt eingesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Monte, ein Cocker-Spaniel, sucht nach einem Marker. © Sebastian Gollnow/dpa

„Der Hund wird nicht nur Freund und Helfer, er wird Artenschutzexperte“, sagt Jens Bergmann, Vorstand Infrastrukturplanung und Projekte der DB Netz AG, in Frankfurt, als die Hundestaffel der DB erstmals vorgestellt wird. Sechs Tiere werden derzeit ausgebildet, um beispielsweise Schlingnattern, Gelbbauchunken und Fledermäuse zu erschnüffeln. „Sie riechen, was der Mensch nicht sieht“, erläutert Bergmann die Aufgaben der Hunde verschiedener Rassen. Vor allem beim Zeitfaktor von Bauvorhaben macht der feine Geruchssinn der Hunde den großen Unterschied.

Denn der Ausbau des Schienennetzes für eine Verkehrswende bedeutet immer wieder auch einen Eingriff in die Natur – und möglicherweise in das Lebensgebiet geschützter Arten, die vor Baubeginn umgesiedelt werden müssen. Bisher mussten sogenannte Kartierer die Flächen mehrfach abgehen und nach geschützten Arten absuchen – und das zu verschiedenen Jahreszeiten, um auch Tiere zu erfassen, die etwa einen Winterschlaf halten. In der Regel dauert diese Artenschutzkartierung nach Bahnangaben ein Jahr, manchmal auch länger.

Erfassung deutlich schneller

Mit den Hunden, die zu jeder Jahreszeit und bei fast allen Wetterbedingungen eingesetzt werden können, sollte sich die Durchsuchung eines Gebiets auf maximal zwei Monate verkürzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei der Arbeit im Projektgebiet werden die Hundeführerinnen und -führer, die teils ein Biologiestudium hinter sich haben, teils aus Landschaftsschutz und Forstwirtschaft kommen, auch zu Kollegen ihrer Vierbeiner. Sie werden derzeit parallel als Kartierer ausgebildet, so dass bei der Begehung eines geplanten Baugebiets menschliche Expertise und tierischer Geruchssinn zusammenkommen. Anders als bei den Hundestaffeln etwa der Polizei oder des Zolls sind die Diensthunde und ihre Betreuer dezentral verteilt – das soll helfen, lange Anfahrten zu vermeiden.

Die Biologin Kathleen Spittel-Schnell und ihr Mann Robert Schnell etwa leben in Thüringen und haben mit dem siebenjährigen Labrador Retriever Eskill, der zweijährigen Labrador-Retriever-Hündin Fenna und er dreijährigen Golden Retriever-Hündin Whisper gleich drei Hunde in der Ausbildung. Whisper hat unter den sechs Hunden der Staffel derzeit bei der Artenmenge die Nase vorn: Während ihre Hundekollegen mindestens drei geschützte Arten erkennen, kann sie fünf Arten aufspüren.

Die Hunde lernen mit Kot, Häutungen, Fell oder Sekreten das Erkennen der geschützten Arten, die sie ihren zweibeinigen Kollegen anzeigen sollen. Im Prinzip ist mit den fünf Tierarten, die Whisper bereits beherrscht, noch Luft nach oben. „Man geht davon aus, dass sie bis zu 15 Gerüche unterscheiden können“, sagt Schmitt über die Fähigkeiten von Spürhunden. Grundsätzlich müsse der Hund aber mit dem Menschen arbeiten wollen. dpa