Schnelltest-Panne setzt Lucha zu

Stuttgart. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert, dass kurz vor Beginn des Präsenzunterrichts an vielen baden-württembergischen Schulen nicht genügend Corona-Schnelltests vorhanden sind. „Es reicht nicht, wenn Sozialminister Manne Lucha lapidar sagt, es seien ausreichend Schnelltests verschickt worden, aber vier Tage vor den weiteren Öffnungen Kitas und Schulen melden, dass bei ihnen noch keine Tests angekommen sind“, erklärt Landeschefin Monika Stein. Laut einem GEW-Sprecher würden keine landesweiten Zahlen vorliegen, wo genau noch Tests fehlten. Es gebe aber Rückmeldungen von einzelnen Schulen.

Kein Präsenzunterricht ohne Tests

Die SPD im Landtag sieht hier ein klares Versagen von Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne). „Wieder einmal gibt Minister Lucha den Mann vom Mars: Er erzählt zwar am Dienstag, er habe alle Schulträger beliefern lassen, doch viele Schulen und viele Schulträger erzählen etwas ganz anderes. Klar ist, ohne Tests kann es keinen Präsenzunterricht geben“, sagt Fraktionschef Andreas Stoch dieser Redaktion.

Die Auslieferung der Corona-Testkits an die Schulen im Südwesten hat sich verzögert. Als Grund gibt eine Sprecherin Luchas die bundesweit starke Nachfrage und die dadurch bedingten Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern an. „Bis Mittwoch sind nach Auskunft der Lieferanten rund drei Millionen Tests an die Kommunen und Schulen ausgeliefert worden. Bis Freitag werden rund 4,4 Millionen Tests ausgeliefert sein. Somit werden nach aktuellem Stand ab Montag die Schulen, falls eine Öffnung erfolgt, mit Tests ausgestattet sein“, so die Sprecherin. Kurzfristig auftretende Bedarfe könnten die Kommunen nach einer Vereinbarung mit dem Land auch selbst beschaffen. Die Kosten bekommen die Kommunen dann wieder erstattet.

„Bis zum 23. April wird das Land weitere 5,4 Millionen Tests an die Schulen ausliefern. Spätestens in der zweiten Maiwoche stehen den Kommunen insgesamt über Rahmenlieferverträge des Landes 39 Millionen Tests zur Verfügung – diese können direkt von den Kommunen bestellt werden“, erklärt die Sprecherin. Allerdings könne es in Einzelfällen auch zu Fehlern kommen.

Ein Sprecher des Kultusministeriums erklärt, für die Lieferung der Testkits sei das Sozialministerium verantwortlich. „Ohne entsprechende Testungen ist keine Schulöffnung möglich“, sagt er. Seien keine Tests vorhanden, dürfe nur im Fernunterricht unterrichtet werden. Beschäftigte und Schüler in Präsenz müssen sich zweimal wöchentlich testen lassen. Ab Montag können alle Jahrgangsstufen in allen Schularten in den Präsenz- oder Wechselbetrieb zurückkehren. Liegt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Wert von 200, ist der Präsenzunterricht nicht erlaubt.