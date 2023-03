Schließungspläne als Weckruf

Frankfurt/Hanau. Die Schließungspläne für sieben Standorte des insolventen Kaufhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof in Hessen sind ein weiterer Weckruf. Damit Ladensterben und Leerstand nicht weiter um sich greifen, sollten nicht nur die betroffenen Kommunen jetzt rasch Konzepte zum Erhalt lebendiger Innenstädte entwickeln. Doch wie kann das gelingen? Wichtig sei vor allem, dass die Verantwortlichen die Dringlichkeit erkennen und gemeinsam an einem Strang ziehen, sagt der Präsident des Handelsverbandes Hessen, Jochen Ruths. Doch dafür brauche es Fachleute und auch Geld – die Erkenntnis sei längst noch nicht in allen Kommunen angekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei sind die Schließungspläne von GKK „nur die Spitze des Eisbergs“, wie die Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, Kirsten Schoder-Steinmüller, sagt. Auch viele kleinere Geschäfte seien in den vergangenen Monaten durch Belastungen wie Corona-Pandemie, Fachkräftemangel, gestiegene Energiepreise und Konsumflaute gezwungen gewesen, dichtzumachen. Der Handel sei nicht mehr alleiniges Zugpferd, um die Menschen in die Innenstädte zu locken. „Es wird deshalb nicht mehr so, wie es früher einmal war. Den Wandel müssen wir nun gemeinsam gestalten“, so Schoder-Steinmüller.

Als vorbildlich auch über die Grenzen Hessens hinaus gilt die Stadt Hanau, deren Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale ebenfalls auf der Streichliste steht. Mit ihrem Programm „Hanau aufLADEN“, das als Kernelement eine Vorkaufsrechtssatzung für Immobilien in Innenstadtlagen enthält, hatte die Stadt bundesweit von sich reden gemacht. Auch als kürzlich die Galeria-Schließungspläne bekanntwurden, reagierte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) rasch: Die Stadt wolle schnellstmöglich in den Besitz der Galeria-Immobilie kommen und sei bereits im Gespräch mit der Eigentümergesellschaft. Auch die betroffenen Beschäftigten werde man nicht alleine lassen, ließ Kaminsky wissen.

Städte sind knapp bei Kasse

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Insolvenz Galeria Kaufhof-Filiale am Heidelberger Bismarckplatz schließt Mehr erfahren

Auch in Darmstadt soll nach der geplanten Schließung einer der beiden Galeria-Filialen in der Stadt etwas Neues entstehen. Die Entwicklung war nach den Worten von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) absehbar. Bereits seit November seien Gespräche auch mit dem Immobilieneigentümer geführt worden. „Die jetzt frei werdenden Flächen können wir mit Ideen wie dem ,Mittendrin-Haus’ zum Leben erwecken: Wir wollen einen Ort mit Gastronomie und Einzelhandel, konsumfreien Treffpunkten, Raum für gesellschaftliches Engagement, Wissen, Arbeit, Produktion und neuen Räumen für die Stadtbibliothek schaffen.“ Die Schließungspläne eröffneten so konkrete Möglichkeiten zur Entwicklung eines Innenstadtkonzepts. Ende März will die südhessische Stadt ein Quartiers- und Ladenflächenmanagement starten, das Mieter und Eigentümer bei ungenutzten Ladenflächen zusammenbringen und unterstützen soll.

So weit sind zahlreiche andere hessische Kommunen noch nicht, wie Ruths sagt. Parteipolitisches Gezänk, knappe Kassen und fehlendes Personal bremsten die Stadtentwicklung vielerorts aus, so der Handelsverbandspräsident, der selbst bei der kommenden Landtagswahl als FDP-Direktkandidat im Wahlkreis 27 antritt. Dabei seien Entwicklungen wie bei Galeria auch angesichts des Niedergangs der großflächigen konzerngeführten Warenhäuser in den vergangenen 20 bis 30 Jahren nun wirklich keine Überraschung. Auch Konzepte wie in Kassel, wo ein städtischer Service-Point in einer Galeria-Filiale integriert ist, dürften aus Ruths Sicht kaum auf Dauer ausreichen, um das Ruder herumzureißen.

Grundsätzlich geht das Thema Mischnutzung aber in die richtige Richtung, sind sich die Experten einig. „Es braucht Nutzungsvielfalt statt Monostrukturen in den Innenstädten“, sagt Schoder-Steinmüller. Ähnlich sieht das Stadtmarketing-Experte Silvio Zeizinger vom Handelsverband Hessen: Wohnen und Arbeiten, Kinderbetreuung und Kulturangebot, Gastronomie und Einzelhandel – dies alles nah beieinander und passgenau zugeschnitten auf die jeweiligen Standortfaktoren wie Einwohnerentwicklung, Lage und Bausubstanz, Kundenfrequenz und Nahmobilität sei der beste Ansatz.

An Menschen, die in Innenstädten ihre Freizeit verbringen möchten, fehlt es derweil nicht. Wer etwa an einem Samstagmittag im März auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil unterwegs ist, hat kaum das Gefühl, dass die City verödet. Die Menschen laufen dicht gedrängt, es ist sehr belebt. Die Innenstadt sei nach wie vor wichtiger Treffpunkt und Ort der Begegnung, sagt der Referent des Planungsdezernats. Frequenzmessungen hätten ergeben, dass die Zahl der Passanten auf der Zeil mittlerweile wieder so hoch sei wie vor Corona.

Freiraum für Neues

Um die Aufenthaltsqualität auch künftig zu erhalten, denkt die Frankfurter „Initiative Innenstadt“ über Alternativen zum Shopping nach, etwa aus den Bereichen Sport und Kultur. Auch Ideen wie ein Musical-Theater und die Ansiedlung einer Schule an der Zeil waren bereits im Gespräch. Und auch Shopping funktioniere noch – wenn auch auf weniger Fläche und im Mix mit anderen vielfältigen Angeboten, sagt Stadtmarketing-Experte Zeizinger. Aus seiner Sicht sollten die Kommunen Leerstand auch als Chance begreifen, solange er nicht überhandnimmt. Denn wo Flächen frei werden, entstehe auch Freiraum für Neues. lhe