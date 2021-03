Weiterstadt. Auf den Spargelfeldern beginnt kurz vor dem Saisonstart des Edelgemüses das Treiben. Erste Erntehelfer ziehen Folien von den Feldern. Noch ragen nur vereinzelt Spargelköpfe aus dem Boden. Das kühle Wetter in der ersten Märzhälfte lässt einen so frühen Start des Verkaufs wie im vergangenen Jahr nicht zu. „Wir sind zehn Tage später dran als im letzten Jahr“, sagt der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt. „Wir werden Ostern Spargel haben, aber nicht viel.“ Optimistischer ist er trotz Pandemie bei den Erntehelfern.

Mit Grausen denkt der Landwirt an das letzte Jahr zurück. Der Saisonstart fiel genau in den ersten Lockdown. Die Gastronomie als Kunde war ein Totalausfall. Wegen geschlossener Grenzen konnten viele ausländische Erntehelfer aus Osteuropa zunächst nicht kommen. Es gab Versuche, Saisonarbeitskräfte auf den Feldern abzuwerben. Am Anfang malten die Spargelbauern ein düsteres Bild. Dank Sonderregelungen für ausländische Helfer und einer sehr guten Direktvermarktung an den Verkaufsbuden kamen die Betriebe aber mit einem blauen Auge davon. „Uns ist nichts bekannt, dass einer kaputt gegangen ist“, sagt der Sprecher des hessischen Bauernverbandes, Bernd Weber.

Rolf Meinhardt steht mit Spargel zwischen den Dämmen. © dpa

In diesem Jahr ist Meinhardt entspannter. „Man konnte es planen, ich weiß, dass ich meine Leute bekomme“, sagt Meinhardt. Er hat die Zusage von 140 Helfern. Viele dieser Saisonarbeiter seien früher auch nach England oder als Gastronomie-Helfer nach Österreich gegangen.

Strikte Hygienevorschriften

Nach dem Brexit bräuchten sie aber für England ein Visum und die Gastronomie im Nachbarland sei zu. Auch für die Verkaufsbuden habe er von der Pandemie gebeuteltes Personal gefunden. Unter anderem würden nun fünf Stewardessen und ein Lambada-Tanzlehrer das Gemüse an den Ständen verkaufen – wegen Corona derzeit alle ohne Job.

Dennoch gelten auch in diesem Jahr strikte Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Die anreisenden Saisonarbeiter werden getestet und müssen in Quarantäne. Sie arbeiten in den immer gleichen Gruppen zusammen. Und auch die Zahl der Unterkünfte wurde aufgestockt, damit nicht zu viele in einem Raum wohnen. Rund 300 000 Euro hat Meinhardt nach eigener Aussage in die Wohncontainer einer früheren Asylbewerberunterkunft investiert und diese nahe dem südhessischen Weiterstadt auf einen Obsthof gebracht. „Wir haben eine vorübergehende Aufstellungsgenehmigung für 62 dieser Container.“

Der offizielle Saisonstart ist für den 8. April geplant. Auch in diesem Jahr – der Infektionsgefahr geschuldet – ohne Fest und gemeinsames Spargelessen. Mit dabei ist aber Hessens Spargelkönigin Saskia I. Sie wird ein weiteres Jahr Repräsentantin der heimischen Spargelbauern sein. „Das gab es meines Wissens noch nicht“, sagt die 31 Jahre alte Saskia Künzer aus Gernsheim über ihre zweite Amtszeit.

Weniger Absatz durch Corona

Eröffnungsfeiern, Weinfeste, Kochshows: Fehlanzeige. Termine im zurückliegenden Jahr? „Gar keinen, das ist alles flachgefallen, alles abgesagt“, sagt die gelernte Buchbinderin, die 2014 in das Spargelgeschäft einstieg. „Ich habe schon für Mai eine Anfrage bekommen, die Spargelkönigin ist also noch nicht in Vergessenheit geraten.“ Ihre Vorgängerinnen hätten über das komplette Jahr verteilt Termine wahrgenommen. Sie hofft, dass auch bei ihr noch Termine dazukommen.

Laut hessischem Bauernverband gibt es landesweit 120 Spargelbauern, deren Anbaufläche größer als ein halber Hektar ist. 2020 konnte auf 1671 Hektar auch Spargel gestochen werden. Die Ernte lag im Land bei 8500 Tonnen, zwei Jahre zuvor waren es noch 10 900. Deutschlandweit wurden dem Statistischen Bundesamt zufolge 2020 knapp 117 600 Tonnen geerntet, zehn Prozent weniger als 2019. Die Spargelernte beginnt in Deutschland normalerweise in der zweiten Aprilhälfte und dauert traditionell bis zum „Johannistag“ am 24. Juni. lhe