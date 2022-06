Schlag gegen „Kalifatsstaat“

Mainz. Bei einer Razzia in sechs Bundesländern gegen Mitglieder der verbotenen islamistischen Vereinigung „Kalifatsstaat“ sind am Dienstag drei Männer festgenommen worden. Einer von ihnen soll der Sohn des 2004 in die Türkei abgeschobenen Anführers der Organisation, Metin Kaplan, sein, teilte das Landeskriminalamt in Mainz mit. Den drei Männern wird der Verstoß gegen das Vereinigungsverbot vorgeworfen, wie die federführenden Ermittler in Mainz mitteilten. Insgesamt wurden bis zum Mittag 50 Objekte in Deutschland durchsucht, jeweils 13 in Rheinland-Pfalz und Hessen, sowie zehn in Baden-Württemberg, neun in Niedersachsen, drei in Nordrhein-Westfalen und zwei in Bayern.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe durchsuchte zehn Objekte – in Mannheim, Weinheim und im hessischen Viernheim. Treffen der Vereinigung hätten mutmaßlich unter anderem in Weinheim stattgefunden.

Die Razzia wurde durch Beamte des LKA in Mainz koordiniert.

Die Polizisten stellten Schusswaffen, Hieb- und Stichwaffen wie etwa Messer und Säbel sowie zahlreiche Datenspeicher und Hunderttausende Euro sicher. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein Moscheeverein im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach. Es gebe den dringenden Verdacht, dass innerhalb des Vereins in Predigten und durch den Verkauf von Schriften die Ideologie des „Kalifatsstaats“ verbreitet werden sollte, berichtete das LKA. lhe