Schäuble und Strobl müssen sich privat mit Politik zurückhalten

Baden-Württemberg. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl sind nicht nur beide in der CDU und aus Baden-Württemberg, sondern auch familiär eng verbunden. Strobl ist mit Schäubles Tochter Christine verheiratet. Bei Familienfeiern müssen sich die beiden politischen Schwergewichte aber eher zurückhalten.

Zwar sei Politik kein Tabuthema, sagte Strobl nun der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" in einem gemeinsamen Interview mit seinem Schwiegervater, der am Sonntag 80 Jahre alt wird. Aber: "Die anderen in der Familie würden es nicht dulden, wenn wir stundenlang politisieren würden." Strobl sagte, früher habe er den Eindruck gehabt, dass manche denken würden, die beiden telefonierten jeden Tag miteinander und stimmten sich haarklein ab. "Das war noch nie der Fall." Schäuble sagte in dem Interview, man sei familiär eng verbunden, trenne das aber klar von der Politik.