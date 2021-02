Stuttgart. Der Philologenverband Baden-Württemberg hat eine sofortige Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G 9) gefordert. Knapp 90 Prozent der Eltern von Gymnasiasten wünschten sich mittlerweile ein G 9, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes vom Montag. „Dies ist ein Schlag ins Gesicht von Kultusministerin (Susanne) Eisenmann, die seit Jahren behauptet, dass die Eltern mit dem derzeitigen achtjährigen Gymnasium zufrieden seien“, sagte der Landesvorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg (PhV BW), Ralf Scholl.

Die Anmeldezahlen an den G 9-Gymnasien seien so hoch, dass Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden oder Plätze verlost werden müssten. Das sei eine unhaltbare Situation. Der Lockdown habe die Lage weiter verschärft. In G 8 seien die so entstandenen Defizite nicht aufzuholen. Der Verband bezog sich unter anderem auf eine aktuelle Umfrage der Arbeitsgemeinschaften der gymnasialen Elternbeiräte (ARGE) in Baden-Württemberg. lsw