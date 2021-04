Rückenwind für die Windkraft

Stuttgart. Ausgerechnet beim Herzstück ihrer Energiepolitik bleiben die Grünen in Baden-Württemberg weit hinter den eigenen Zielen zurück. 1200 neue Windräder waren das Ziel beim gemeinsamen Start mit der SPD vor zehn Jahren. Seit Anfang 2021 drehen sich gerade einmal 779 Räder. Nun soll mit der CDU der Neustart beim Ausbau gelingen. Schon im Sondierungspaper haben die beiden Parteien eine „Vergabeoffensive im Staatsforst und landeseigenen Flächen“ festgeschrieben. Bis zu 1000 Windräder sollen dort entstehen. Auch in der Photovoltaik gibt es Nachholbedarf.

Windräder stehen auch im Südwesten für die Energiewende. Doch der Ausbau stockt immer wieder. © dpa

Bei der Windkraft hat sich Baden-Württemberg dem Stillstand angenähert. Nach einem Zwischenhoch wurden 2018 noch 35 Anlagen in Betrieb genommen, 2019 gar nur fünf und im letzten Jahr war es mit zwölf nicht besser. Für das Desaster gibt es mehrere Gründe: Der Bund hat die Rahmenbedingungen geändert. Dazu kommen hausgemachte Planungsvorgaben, die den Gegnern den Kampf erleichtern. Sechs Jahre dauert es inzwischen bis zur Inbetriebnahme. Die Investoren fordern verzweifelt Beschleunigungen.

Rotmilan und andere Probleme In Baden-Württemberg sind die zwölf Regionalverbände für die Planung von Windkraftanlagen zuständig. Aber nur sechs Verbände haben bisher entsprechende Gebietsplanungen erstellt. Der Verband Neckar-Alb hat seine Planung mit der Begründung eingestellt, dass wegen der in der Region lebenden Rotmilane kein nennenswerter Beitrag zur Energiewende möglich sei. Den Plan des Verbands Mittlerer Oberrhein kassierte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Drei Regionen, darunter auch Stuttgart, haben es in fast zehn Jahren nicht geschafft, den geforderten Plan zu erstellen. pre

Schon die ins Auge gefassten 1000 Windräder im Staatsforst muten großspurig an. In den vergangenen fünf Jahren entstanden dort fünf Anlagen, gibt Noch-Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) zu. Aber in der Regierungsperiode mit der SPD davor waren es auch nur 65.

Neue Planungsvorgaben

Beim Blick übers Land zeigt sich, dass die Windräder höchst ungleich verteilt sind. Obwohl der Wind im Norden keine Spitzengeschwindigkeiten erreicht, gibt es im Main-Tauber-Kreis viele Anlagen. In Oberschwaben und Teilen des Schwarzwaldes sind die Voraussetzungen zum Teil besser, aber es drehen sich da weniger Räder. „Manchmal wurden die Ausbaugebiete hinter dem Berg ausgewiesen“, kritisiert Untersteller die Verhinderungsplanung. Da sollen die CDU-Partner künftig Druck vor Ort machen. Zwei Prozent der Landesfläche will er als Vorranggebiet ausweisen, allerdings konzentriert in den windreichen Gegenden. Und Johannes Enssle, der Landeschef des Naturschutzbundes (Nabu), fordert dazu konkrete Ausbauvorgaben für diese Regionen.

Enssle glaubt, dass sich der Widerstand beruhigt, wenn 98 Prozent der Fläche ohnehin geschont werden. In den Vorranggebieten könnte man artenschutzrechtliche Fragen vorab klären, damit nicht für jedes Windrad die gleichen Gutachten gemacht werden müssen. Der Nabu sortiert selbst seine Prioritäten neu. Enssle: „Auch wenn wir viel Energie einsparen, brauchen wir zum Erreichen der Klimaziele einen massiven Ausbau der Windenergie.“

Unklar ist, wie die CDU die Kurve kriegt. Sie hat sich in ihrem Wahlprogramm auf 1000 Meter Mindestabstand zur nächsten Besiedlung festgelegt. Die Grünen halten 700 Meter für ausreichend. In den vergangenen fünf Jahren gab es regelmäßig Zoff zwischen Untersteller und CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk über Windräder im Staatsforst. „Utopisch“ nannte Hauk die Pläne der Grünen vor ein paar Wochen. Weit hinter Bayern rangiert Baden-Württemberg beim Ausbau der Photovoltaik. Mit 13 Gigawatt ist dort die installierte Leistung mehr als doppelt so hoch als im Südwesten. Schon bei einer Fahrt auf der Autobahn fallen die vielen glänzenden Solarzellen ins Auge. „Die allgemeine Akzeptanz für diese Freiflächen-Photovoltaik ist in Baden-Württemberg geringer“, erklärt ein Sprecher Unterstellers. Das Land habe zwar 2017 per Verordnung die Voraussetzung für den beschleunigten Ausbau geschaffen. Aber: „Wir haben schon den Eindruck, dass die Chance, die solche Anlagen für Landwirte als zweites Einkommensstandbein bieten, oft nicht erkannt wird.“

Was wird aus Landesgebäuden?

Nun haben sich Grüne und CDU in der Sondierung auf den gemeinsamen „Einsatz für den Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik zum Beispiel entlang von Autobahnen, Zug-strecken oder auf Baggerseen“ verständigt. Das sonnige Versprechen müssen die Fachleute am kommenden Freitag für den Koalitionsvertrag erst noch mit Inhalt füllen. Gleiches gilt für „die Nutzung landeseigener Gebäude und Grundstücke für Freiflächen-, Dachflächen- und Fassaden-Photovoltaik“. Da stellt sich die Frage, warum sie das nicht schon früher gemacht haben.

