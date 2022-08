Rheinebene als Modell

Stuttgart. Die Wälder in Baden-Württemberg sind extrem trocken, auch hierzulande steigt deshalb das Waldbrandrisiko. „Teilweise sind die Waldböden tief ausgetrocknet, und die Bäume sterben ganz oder teilweise ab“, sagte Dietmar Hellmann, Vorsitzender des Landeswaldverbands Baden-Württemberg.

Hellmann zufolge ist die aktuelle Dürre in Europa ein „Vorbote dessen, was uns mit dem Klimawandel noch bevorsteht“. Zusammen mit dem Naturschutzbund im Land forderte der Landeswaldverband deshalb zu mehr Anstrengung beim Klimaschutz auf. Die beiden Verbände appellieren zudem an die grün-schwarze Landesregierung, sich zur gemeinsamen Aufgabe des Waldbrandrisikomanagements zu bekennen. Im Sinne einer Querschnittsaufgabe müssten Zuständigkeiten und Verfahren zwischen den Ressorts klar geregelt werden. Feuerwehren und Forstpartien müssten konsequent mit der modernsten Technik zur Waldbrandbekämpfung ausgestattet werden. Forstpersonal, besonders in der Rheinebene, brauche entsprechende Geräte und die benötigte Ausbildung, hieß es.

Denn dort sei die Waldbrandgefahr erhöht – weshalb in der nördlichen Rheinebene zwischen Ettlingen und Heidelberg eine Modellregion für Waldbrandmanagement eingerichtet wurde. Die in dieser Region praxiserprobten Maßnahmen wie Fachberater-Tandems und Präventionsmaßnahmen könnten „mit entsprechenden regionalen Anpassungen“ in Kürze für das ganze Land umgesetzt werden, so ein Sprecher.

Ausbildung für Fachkräfte

Auch Johann Georg Goldammer, Leiter der Arbeitsgruppe Feuerökologie und des Zentrums für Globale Feuerüberwachung in Freiburg betont: „Training, Ausstattung und zwischenbehördliche Zusammenarbeit bei der Prävention und Bekämpfung von Waldbränden müssen nun landesweit umgesetzt werden, damit uns Bilder wie aus Berlin, Brandenburg und der Sächsischen Schweiz erspart bleiben“, sagte er.

Vorbild könnte laut ihm das sogenannte Freiburger Modell sein: „In diesem seit 2012 aufgebauten Modellvorhaben erhält das Forstpersonal des städtischen Forstamts dieselbe Ausbildung wie die Feuerwehr Freiburg“, so der Experte. „Außerdem verfügen die Forstleute über eine leichte Grundausrüstung für den Erstangriff eines Waldbrands.“