Rhein schasst nur die Justizministerin

Wiesbaden. Dass Justizministerin Eva Kühne-Hörmann dem Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Boris Rhein (beide CDU) nicht mehr angehören würde, ist keine Überraschung, obwohl die 60-Jährige in der Regierungsmannschaft von Volker Bouffier die einzige Ressortchefin aus Nordhessen war. Doch mit der Wahl von Hessens oberstem Richter Roman Poseck zu ihrem Nachfolger ist Rhein ein echter Coup gelungen. Die CDU-Landtagsfraktion nahm den am Vortag vorzeitig bekanntgewordenen Personalwechsel am Montagabend offiziell zur Kenntnis.

Die weiteren Änderungen im Kabinett, die der noch amtierende Landtagspräsident in der Fraktionssitzung bekanntgab, halten sich in Grenzen. Ausgetauscht wird auch der Staatssekretär im Justizministerium, wo der Südhesse Thomas Metz aus Bensheim durch die 48-jährige Tanja Eichner ersetzt wird, die bisher Abteilungsleiterin im Innenministerium war. Und auch der Regierungssprecher wechselt. Auf Bouffiers engen Vertrauten Michael Bußer folgt als neuer Staatssekretär der Journalist Tobias Rösmann, der bisher schon im Landtag Pressesprecher von Präsident Rhein war. Alle anderen Minister und Staatssekretäre übernimmt der neue Regierungschef von Bouffier.

Lorz nur schwer zu ersetzen

Kühne-Hörmann wurden vor allem die Korruptionsaffäre um leitende Staatsanwälte in Frankfurt und die beißende Kritik des Landesrechnungshofs an der schleppenden und zudem kostspieligen Einführung der elektronischen Akte in der Justiz zum Verhängnis. Als Nachfolgekandidat war vor allem Kultusminister Alexander Lorz gehandelt worden, der selbst Rechtsprofessor ist, andererseits aber als Ressortchef im wegen der Zuständigkeit für die Schulen eminent wichtigen Kultusministerium ein Jahr vor der Landtagswahl schwer zu ersetzen gewesen wäre. Auch der Gießener CDU-Politiker Sven Simon war genannt worden, der als Ersatzkandidat im Wahlkreis Bouffiers Landtagsmandat übernehmen könnte, aber lieber als Abgeordneter im Europaparlament bleibt.

Stattdessen rückt nun pikanterweise die geschasste Justizministerin Kühne-Hörmann über die CDU-Landesliste für Bouffier ins Parlament nach. Das hätte angesichts der knappen Mehrheit von Schwarz-Grün im Landesparlament ein Problem werden können. Wird es aber zumindest für die am Dienstagmittag anstehende Wahl des neuen Ministerpräsidenten nicht. Bouffier legt sein Landtagsmandat nämlich erst mit Ablauf des Tages um Mitternacht nieder, so dass er noch selbst Rhein als seinen Nachfolger mitwählen darf. Dass er es tut, wird nicht bezweifelt, obwohl der bisherige Landtagspräsident nicht als sein Wunschnachfolger gilt.

Die große Überraschung in Rheins neuem Kabinett bleibt somit Roman Poseck als neuer Justizminister. Der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt und des Hessischen Staatsgerichtshofs war in keiner der zahlreichen Spekulationen über die neue Landesregierung genannt worden. Poseck ist CDU-Mitglied, hat aber als Richter sehr unabhängig agiert und mit seinen Kollegen im Staatsgerichtshof zusammen das Corona-Sondervermögen der schwarz-grünen Koalition für verfassungswidrig erklärt.

Zudem wird Poseck als ganz entschiedener und kompromissloser Verfechter des Rechtsstaatsgedankens überparteilich geschätzt. Und als Hessens oberster Richter hat sich Roman Poseck auch kritisch zu mangelnder Personalausstattung der Justiz geäußert.