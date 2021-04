Fünf Minuten vor elf Uhr ist es, als der Tross schwarzer Limousinen mit der CDU-Verhandlungsdelegation endlich auf das „Haus des Waldes“ zurollt. Für das Dutzend Umwelt- und Naturschutzaktivisten, das sich an der Zufahrt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt die Beine in den Bauch steht, ist es freilich schon fünf vor zwölf in Sachen Klimaschutz.

Das Bildungszentrum des Landes rund um

...