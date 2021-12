Rekord an Verfahren

Wiesbaden. Mit seinem Urteil gegen das Corona-Sondervermögen hat der Hessische Staatsgerichtshof vor wenigen Wochen die schwarz-grüne Landesregierung erheblich in die Bredouille gebracht. Doch war dieses Verfahren nur eines von vielen zu der Pandemie vor dem Verfassungsgericht des Landes in diesem Jahr. Mit 17 machte deren Zahl genau ein Viertel aller bislang eingegangenen 68 Verfahren vor dem Staatsgerichtshof im zu Ende gehenden Jahr aus, wie dessen Präsident Roman Poseck am Dienstag in Wiesbaden bekanntgab. So wiesen die Richter unter anderem Eilanträge von Gastronomen und Diskothekenbetreibern gegen die Corona-Regeln des Landes zurück.

25 Verfahren mit Corona-Bezug haben die Richter 2021 erledigt.

„Der Rechtsstaat funktioniert“, hebt Hessens oberster Richter hervor. Und Poseck nimmt die Jahresbilanz des Gerichtshofs auch zum Anlass für deutliche Worte und eine Warnung an die Adresse radikaler Gegner der staatlichen Schutzmaßnahmen. Es liege in der Natur der Sache, dass die Entscheidungen der Gerichte nicht allen gefielen. „Eine kritische Begleitung der Arbeit der Gerichte ist in einem Rechts- und Verfassungsstaat eine Selbstverständlichkeit“, räumt Poseck ein.

Gleichzeitig bestehe aber nicht der geringste Anlass für Misstrauen oder gar vermeintliche Widerstandsrechte. „In unserer Gesellschaft hat sich eine gefährliche Parallelwelt entwickelt, die die Grundsätze der friedlichen und freiheitlichen Rechts- und Verfassungsordnung missachtet und diese durch ganz eigene Maßstäbe ersetzt“, warnt Poseck, der auch Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt ist. Und er schickt dem einen klaren Appell hinterher: „An dieser Stelle sind alle aufgerufen, Grenzen zu setzen und für unser verfassungsrechtlich vorgegebenes System einzutreten. Demokratisch legitimierte Institutionen verdienen Respekt.“ Einschüchterungen, Hass und Gewalt gegen Politiker, Polizisten und Journalisten, wie man sie in diesen Wochen erlebe, seien unerträglich. Sie bedürften klarer und unmissverständlicher Antworten der Gesellschaft und des Rechtsstaats, so der Richter.

Starker Anstieg

Die 68 im laufenden Jahr eingegangenen Verfahren beim Staatsgerichtshof bedeuten eine Rekordzahl, im ersten Corona-Jahr 2020 waren es 67, im Jahr davor aber mit 39 deutlich weniger. Der starke Anstieg gegenüber früheren Jahren ist laut Poseck ganz maßgeblich auf Corona zurückzuführen. Insgesamt haben die Wiesbadener Verfassungsrichter 2021 genau 48 Verfahren erledigt, darunter allein 25 mit Corona-Bezug.

Nach dem Aufsehen erregenden Urteil zum Sondervermögen steht im kommenden Jahr wieder eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs mit erheblicher politischer Brisanz an: Im Juni oder Juli wollen sich die Richter in mündlicher Verhandlung mit den Klagen der Städte Frankfurt, Büdingen, Schwalbach und Stadtallendorf sowie der Gemeinde Biebergemünd gegen die sogenannte Heimatumlage befassen, die sie wegen Verletzung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung für verfassungswidrig halten.