Regierungsfraktionen stellen ihren Plan für den Krisen-Herbst vor

Baden-Württemberg. In ihren Herbstklausuren haben die Fraktionen von Grünen und CDU ihre politischen Schwerpunkte für die kommenden Monate festgezurrt. Energiekrise und die Pandemie dürften die Koalitionäre vor große Herausforderungen stellen. Am Freitag wollen die beiden Regierungsfraktionen in Stuttgart ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren - die Grünen um 10.00 Uhr, die CDU um 10.45 Uhr.

Die Grünen hatten in Berlin unter anderem mit Außenministerin Annalena Baerbock über den Ukraine-Krieg und die weiteren Folgen für Deutschland diskutiert. Der Koalitionspartner CDU zog den Nordschwarzwald der großen Hauptstadt vor und tagte in Freudenstadt.