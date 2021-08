Regen sorgt für Tourismus-Boom am Edersee

Edertal. Der regenreiche Juli hat dem Tourismus rund um den nordhessischen Edersee einen kräftigen Schub verpasst – denn der vor allem bei Wassersportlern beliebte Stausee ist so voll wie selten im Sommer. „Die Gastro brummt, Ferienwohnungen sind vermietet, wir sind hochzufrieden“, sagte Thomas Hennig vom Regionalverband Eder-Diemel. Nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts war der See zum Wochenbeginn zu 93 Prozent gefüllt. Der Wasserstand lag bei 243,77 Metern über Normalnull, knapp unter dem Maximum. „Im letzten Jahr sah das ganz anders aus: Da hatten wir zu dieser Zeit fast alle Boote an Land“, sagte Hennig. Denn im Juli 2020 war der Wasserstand wegen der Trockenheit noch früher als in den Jahren zuvor unter die kritische 50-Prozent-Marke gesunken. lhe (Bild: dpa)

