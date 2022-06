Was nach dem Tod mit menschlichen Körpern passiert, ist in der Bibel so beschrieben: „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub“. Doch so einfach ist es wohl nicht. Wird ein Körper mit einem Sarg begraben, dauert der Verwesungsprozess unterschiedlich lang. Enthält der Boden besonders viel Lehm oder Ton, kann es auch sein, dass sich der Leichnam gar nicht zersetzt. So entstehen laut dem

...