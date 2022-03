Rechnungshof mahnt auch in Krisenzeiten zu Sparsamkeit

Wiesbaden/Darmstadt. Nach wie vor viel Geld für den Kampf gegen die Corona-Pandemie, 100 Milliarden für die Bundeswehr, Kosten für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine: Die öffentlichen Haushalte in Deutschland stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Trotzdem – oder auch gerade deshalb – mahnt der hessische Rechnungshof den Staat zur Sparsamkeit.

Die Wachpolizei in Hessen Die Einrichtung der Wachpolizei in Hessen wurde im Oktober 2000 mit anfänglich 110 Angestellten erprobt. Aufgrund der positiven Erfahrungen gibt es nach Angaben des Innenministeriums seitdem einen kontinuierlichen Ausbau des Personals. Die Wachpolizisten kommen bei Objektschutzmaßnahmen, der Unterstützung bei Abschiebungen und Vorführungen sowie bei erkennungsdienstlichen Behandlungen und der Tatortarbeit zum Einsatz. Auch bei Gefangenentransporten sowie zur Unterstützung bei Veranstaltungen werden sie eingesetzt. Weitere Aufgaben sind etwa der Verkehrsüberwachungsdienst und die Unterstützung bei der Unfallaufnahme. lhe

„Egal, ob es um den Bundes-, Landes- oder Kommunalhaushalt geht, gilt: An einer Priorisierung von Aufgaben und Mitteln geht kein Weg vorbei“, betont der Präsident der Prüfungsbehörde, Walter Wallmann, am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Kontrollberichts über die Landesfinanzen. Er belässt es aber nicht bei allgemeinen Appellen, sondern hat auch einige ganz konkrete Empfehlungen dabei.

Zum Beispiel ein effizienteres Verfahren bei der IT in Hessens Justiz. Dort hat es bei der Einführung elektronischer Eingaben zwar gewaltige Kostensteigerungen von sage und schreibe 350 Prozent binnen vier Jahren auf 168 Millionen Euro gegeben. Gleichzeitig aber geht es kaum voran, und die per Mail eingehenden Schriftsätze müssen meist erst einmal ausgedruckt werden, um sie in der Papierakte weiterzubearbeiten. Die Einführung der elektronischen Akte lässt auf sich warten.

Alles andere als überzeugend erscheint es dem Rechnungshof auch, dass die Studierendenwerke große Rücklagen anhäufen, für die sie den Banken teilweise auch noch Strafzinsen zahlen müssen, aber trotz Wohnungsnot viel zu wenig Wohnheimplätze zur Unterbringung der Studentinnen und Studenten bauen. Die Kontrollbehörde rät, die zugewiesenen Mittel überall zu kürzen, wo die Studierendenwerke nicht einmal eine Planung für die Verwendung der Millionenbeträge aus den Rücklagen vorlegen.

Veterinärämter überlastet?

Bei seinen regelmäßigen Prüfungen des Mitteleinsatzes beim Land Hessen hat der vom Sohn des verstorbenen ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeisters und hessischen Ministerpräsidenten Walter Wallmann geleitete Rechnungshof noch weitere Problemfelder ausgemacht. So kritisiert er, dass die Veterinärbehörden im Durchschnitt jede vierte vorgesehene Lebensmittelkontrolle gar nicht durchführen. Wenn das Landeslabor die ihm zugedachten Proben selbst ziehe, könnten die kommunalen Veterinärämter für andere Aufgaben eingesetzt werden, heißt es. Darüber soll schon in Kürze ein Gespräch mit Land und Kommunen geführt werden. Die Lebensmittelüberwachung ist eine der Kernaufgaben der kommunalen Veterinärämter.

Kritik an Wachpolizei

Zudem erscheint es den Prüfern überlegenswert, statt der nur für bestimmte Aufgaben einsetzbaren Wachpolizei wieder die mittlere Ebene des voll ausgebildeten Polizeidiensts einzuführen, denn mittlerweile gebe es auch keinen finanziellen Vorteil mehr für die Aufteilung. Als Grund nannte der Präsident, dass es nach der Einführung der Wachpolizei im Jahr 2000 zwischenzeitlichen Höhergruppierungen der Beschäftigten gab. Im Gegensatz zu Polizeibeamten seien Angehörige der Wachpolizei aber nur eingeschränkt einsetzbar. Ihr Einsatz ist etwa ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung bestehen.

Im Landeshaushalt des ersten Corona-Jahres 2020 stiegen die Ausgaben in Hessen sehr deutlich auf 32,8 Milliarden Euro, es kam zu einem Finanzierungsdefizit von rund 2,9 Milliarden. Der Rechnungshof empfiehlt, künftig noch stärker an die Rücklagen zu gehen. (mit lhe)