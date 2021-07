Razzien bei „Bandidos“

Mainz. Mit Razzien in fünf Bundesländern hat die Polizei die Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“ ins Visier genommen. In Rheinland-Pfalz sind dabei am Donnerstag sechs Objekte durchsucht worden, fünf Menschen werden verdächtigt, so das Innenministerium in Mainz. Bei Durchsuchungen in den Landkreisen Bad Kreuznach, Mainz-Bingen, Mayen-Koblenz und Neuwied seien unter anderem IT-Geräte, Speichermedien, Geld und Gegenstände beschlagnahmt worden. „Es besteht der dringende Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins den Strafgesetzen zuwiderlaufen“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Rund 180 Polizeikräfte waren in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Insgesamt seien in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz fast 1800 Beamte beteiligt gewesen. „Unser Rechtsstaat ist handlungsfähig und nutzt auch das Vereinsgesetz, um kriminellem Treiben Einhalt zu gebieten", sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger (SPD). „Bund und Länder gehen seit Jahren mit einer Null-Toleranz-Strategie konsequent gegen die kriminelle Rockerszene vor."