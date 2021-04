Prozess um Auto-Attacke beginnt Montag

Volkmarsen/Kassel. Am Rosenmontag 2020 fährt in Volkmarsen ein Auto in die Zuschauermenge, die ausgelassen den Karnevalsumzug feiern möchte. Der Mann am Steuer muss sich vor Gericht verantworten – und die nordhessische Stadt hofft auf Antworten.

Seit mehr als einem Jahr tragen viele Menschen in Volkmarsen eine Frage mit sich herum. Warum? Warum ist ein Mann im Februar vergangenen Jahres mutmaßlich absichtlich mit seinem Auto in die fröhliche Menschenmenge beim Rosenmontagsumzug gefahren? Wie konnte es dazu kommen, dass jemand das Leben und die Gesundheit zahlreicher Menschen derart gefährdet?

Das Landgericht Kassel hat vom Montag an die Aufgabe, die Auto-Attacke mit Dutzenden Verletzten und das mögliche Motiv dafür aufzuklären. Mehr als 400 Personen hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt benannt, die als Zeugen in Frage kommen und während des bis Mitte Dezember angesetzten Verfahrens befragt werden könnten. Ob die Richter auch Antworten des mutmaßlichen Täters bekommen, bleibt allerdings abzuwarten – bislang hat der 30-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

Die Menschen in der nordhessischen Stadt sind froh, dass der Prozess nun startet. So berichtet es Christian Diste, der Vorsitzende der Volkmarser Karnevalsgesellschaft. Und sie wünschten sich durchaus, dass sich der Angeklagte äußert: „Dass er mal sagt, was in ihm vorging, dass er mal probiert zu erklären, was da in ihm passiert ist.“ Das sei ein Stück weit die Erwartungshaltung oder Hoffnung an den Prozess. „Aber ich frage mich auch selber, ob uns das am Ende weiterbringt, ob uns das tatsächlich eine Erklärung liefert.“

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten 91-fachen versuchten Mord vor, Körperverletzung in 90 Fällen sowie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der Paragraf 211 des Strafgesetzbuches (StGB) besagt, dass auf Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe steht. Auch ein versuchtes Verbrechen ist laut StGB strafbar. Dazu heißt es in Paragraf 23 weiter: „Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat.“

Der Deutsche soll am 24. Februar 2020 ein Auto bewusst und ungebremst mit Tempo 50 bis 60 ins Gedränge gefahren haben. 90 Menschen, darunter viele Kinder, erlitten teils schwere Verletzungen. Es gibt aber viele weitere Opfer, Menschen, die seelische Wunden davongetragen haben. Die Ermittler gehen daher von insgesamt mehr als 150 Betroffenen aus.

In Volkmarsen erinnert mehr als ein Jahr nach der Auto-Attacke auf den ersten Blick nichts mehr an die schrecklichen Bilder von damals. Der Frühling hat Einzug gehalten. Närrische Püppchen in einem Fenster verweisen auf die Bedeutung, die die Karnevalszeit für das Städtchen hat. Ob der Prozess bei der Aufarbeitung hilft? Ein Passant ist da ziemlich skeptisch: Dabei komme doch sowieso nichts raus.

Nach Einschätzung des hessischen Opferbeauftragten Helmut Fünfsinn bedeutet ein Prozess für die Opfer eine durchaus ambivalente Situation. „Grundsätzlich ist so ein Prozess wichtig, auch um die Dinge noch einmal zu verarbeiten und vor allem, um dann eine Person zur Verantwortung zu ziehen“, sagt er. Auf der anderen Seite müsse man bedenken, dass ein Verfahren noch einmal aufwühlt, „weil ja die Erinnerungen an die Situation, der man entkommen ist, zurückkommen“. Besonders schwer sei es für jene, die vor Gericht geladen sind und aussagen müssen. Aber ein Prozess biete auch „den positiven Aspekt, die Dinge hinter sich zu lassen und sich dann neu zu orientieren“.

Die Corona-Krise erschwerte in den vergangenen Monaten die Aufarbeitung des Geschehens. Zum Jahrestag feierte Volkmarsen einen ökumenischen Gedenkgottesdienst – doch es konnten nur wenige Gäste in die Kirche kommen. Der Gottesdienst wurde daher live im Internet gezeigt.

„Viele Kontakte sind nicht persönlich möglich, sondern nur per Videokonferenz oder Telefonaten und das beeinträchtigt natürlich die Aufarbeitung“, berichtet Fünfsinn von seiner Arbeit mit den Betroffenen. Die Pandemie erschwere auch die Betreuung der Opfer und Zeugen vor dem Prozess: „Normalerweise, ohne Corona, hätten wir uns vor dem Prozess mit all denjenigen persönlich getroffen, die das gewollt hätten, und hätten zumindest abstrakt erklärt, wie ein solcher Prozess abläuft - um eine Stütze zu sein. Das geht jetzt leider nicht vor Ort.“

Beistand gebe es aber dennoch, betont Fünfsinn: durch die Beratungsstelle „Kasseler Hilfe“, die etwa Zeugen unterstützt in der für sie neuen Situation, vor Gericht aussagen zu müssen. Die Nachfrage sei da. Die Menschen wollten wissen, was jetzt vor Gericht passiert, erklärt Fünfsinn. lhe