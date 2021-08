Prozess um Amokfahrt mit fünf Toten beginnt

Trier. Fünf Menschen hatten keine Chance, als der Amokfahrer sie in der Fußgängerzone erfasste und tötete. Gezielt und mit hohem Tempo steuerte er Passanten in der belebten Einkaufsstraße in Trier mit seinem Sportgeländewagen an. In der Absicht, „möglichst viele Menschen zu töten oder zumindest zu verletzen“ –formulierte die Staatsanwaltschaft. Die Amokfahrt am 1. Dezember 2020 dauerte nur wenige Minuten: Sie hinterließ neben den Toten zahlreiche Verletzte, rund 300 Traumatisierte und eine Stadt unter Schock.

An diesem Donnerstag beginnt vor dem Landgericht Trier der mit Spannung erwartete Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51-Jährigen fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. 14 Menschen wurden bei der Amokfahrt schwer verletzt, vier hatten dem Fahrzeug noch im letzten Moment ausweichen können. Am ersten Prozesstag ist nach Angaben des Gerichts die Verlesung der Anklage vorgesehen. Zeugen seien noch nicht geladen, sagte die Sprecherin. Insgesamt sind 26 Termine bis Ende Januar 2022 angesetzt.

Der Prozess wird Wunden wieder aufreißen. 14 Nebenkläger sind laut Gericht dabei. Sie vertreten Angehörige von Opfern oder Geschädigte selbst. Bei der Tat starben ein neun Wochen altes Baby, dessen Vater (45) und drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren. Bei den Verletzten rangen etliche monatelang um ihr Leben. Für viele Angehörige hat sich das Leben komplett verändert.

Für sie und die Trierer Bürger wird ein zentrales Thema im Prozess die Frage nach dem Motiv des Täters sein. Das ist bislang unklar. „Es bleiben viele ungeklärte Fragen nach dem Warum“, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). „Warum tut ein Mensch so etwas? Warum bringt er wahllos unschuldige Menschen um, verletzt andere so schwer, dass sie bis an ihr Lebensende von dieser Tat gezeichnet sein werden?“ Das seien Fragen, die viele angesichts des Prozessauftaktes bewegten.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Deutsche bisher „im Wesentlichen behauptet, an Einzelheiten des Tatgeschehens keine Erinnerung zu haben“. Man gehe daher davon aus, dass er aus persönlichen Motiven gehandelt habe. Er sei alleinstehend, arbeitslos, ohne festen Wohnsitz und offenbar durch seine persönlichen Lebensumstände frustriert gewesen, hieß es. Um Hintergründe und Tat aufzuklären, hat die Staatsanwaltschaft insgesamt 291 Zeugen benannt, sagte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen.

Nach vorläufiger Einschätzung eines psychiatrischen Sachverständigen leidet der Angeklagte an einer Psychose. Über die Frage der Schuldfähigkeit werde das Landgericht Trier in der Hauptverhandlung entscheiden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zur Tatzeit sei der Amokfahrer alkoholisiert gewesen: Die Alkoholkonzentration im Blut betrug 1,12 Promille.

Der 51-Jährige konnte kurz nach der Tat festgenommen werden: Er hatte nach der Fahrt das Auto abgestellt und eine Zigarette geraucht. Polizisten trafen den Mann stehend am Heck des Wagens an. dpa