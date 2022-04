Prozess am BGH ab Juli

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am 28. Juli mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Ein Urteil will der dritte Strafsenat voraussichtlich am 25. August verkünden, wie der BGH am Dienstag in Karlsruhe mitteilte (Az. 3 StR 359/21). Zuerst hatte der „Spiegel“ über die Verhandlung berichtet.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte Attentäter Stephan Ernst Ende Januar 2021 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Deutsche im Jahr 2019 den CDU-Politiker Lübcke erschoss. Als Motiv nannte das Oberlandesgericht Frankfurt unter anderem Rechtsextremismus. Ernst störte sich demnach an der liberalen Haltung Lübckes zur Flüchtlingspolitik.

Gegen das Urteil haben unter anderem Ernst und ein Mitangeklagter sowie der Generalbundesanwalt Revision eingelegt. dpa