Proteste weiterhin verboten

Kassel. Eine geplante Demonstration von Gegnern der Corona-Politik an diesem Samstag in Kassel bleibt verboten. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) bestätigte am Freitag entsprechende Entscheidungen des Verwaltungsgerichts sowie der Stadt. Ein Eilantrag des Anmelders der geplanten Veranstaltung „Für Frieden, Freiheit, Menschenrechte und für eine geschlossene Gesellschaft“ mit etwa 3000 erwarteten Teilnehmern wurde abgelehnt. Bereits Mitte Juni war eine geplante Demonstration von Gegnern der Corona-Politik in der nordhessischen Stadt untersagt worden.

Mit Verstößen gerechnet

Der Gerichtshof begründete seine Entscheidung vor allem mit den Erfahrungen vorheriger „Querdenker“-Versammlungen, vor allem am 20. März in Kassel. Damals hatten an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mehr als 20 000 Menschen teilgenommen, von denen sich viele nicht an gerichtliche Auflagen wie die Maskenpflicht hielten. Teils kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das Verbot der Durchführung eines Demonstrationszuges durch den VGH sei im März ebenso missachtet worden wie die örtlichen Beschränkungen, so der VGH. Nach Ansicht des Senats sind die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse über das Verhalten der Teilnehmer „weiterhin aktuell“.

Die Stadt Kassel habe daher „die überzeugende Prognose gestellt, dass es bei der Durchführung der angemeldeten Versammlung wiederum zu Verstößen gegen derartige Auflagen und Verbote“ kommen werde. Unabhängig von dem Verbot bereitet sich die Polizei auf einen größeren Einsatz vor. lhe