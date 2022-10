Protest zum Start von Tarifverhandlungen

11.10.2022, Baden-Württemberg, Stuttgart: Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in Ausbildung nehmen an einer Kundgebung am Verhandlungsort der Tarifverhandlungen für rund 26 000 Beschäftigte an Unikliniken im Südwesten teil. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem für Medizinisch-Technische-Assistenten sowie Pflege- und Verwaltungskräfte der Unikliniken Heidelberg, Tübingen, Freiburg und Ulm 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 375 Euro pro Monat. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++