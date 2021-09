Premiere, Rückkehr, Routine

Frankfurt/Wiesbaden. Einer kandidiert bereits zum siebten Mal für den Bundestag, ein anderer hat in den vergangenen Jahren eng mit der nun scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengearbeitet. Die eine saß schon im Teenager-Alter im Bundesparlament und möchte nun wieder zurück. Und eine weitere ist als Parteivorsitzende bereits deutschlandweit bekannt und will jetzt von Wiesbaden nach Berlin wechseln. Nach den Wahlen am 26. September wollen diese sechs mehr und weniger prominenten Hessinnen und Hessen (wieder) in den deutschen Bundestag einziehen:

Helge Braun (CDU)

Helge Braun gehört als Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Kanzleramts zu den bekanntesten Hessen der Bundespolitik. Der 48-jährige Gießener ist promovierter Arzt, was ihm beim Krisenmanagement in der Corona-Krise zugutekam. Seine politische Vita begann 1989 bei der Jungen Union, 1990 trat er in die CDU ein. Von 2002 bis 2005 gehörte er erstmals dem Bundestag an. Mittlerweile ist Braun seit 2009 Abgeordneter in Berlin. Seine weiteren Stationen: Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, Kanzleramtschef sei 2018. Hin und wieder macht Braun Ausflüge in die Welt der Medizin: Zu Beginn der Corona-Impfkampagne etwa impfte er Klinik-Beschäftigte. Bei der Bundestagswahl ist Braun Spitzenkandidat der hessischen CDU.

Anna Lührmann (Grüne)

© Tobias Koch / www.tobiaskoch.net

Wenn Anna Lührmann der Sprung ins Parlament gelingt, kehrt sie an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Denn die Hessin zog bereits 2002 in den Bundestag. Mit gerade mal 19 Jahren war sie damals die jüngste Abgeordnete aller Zeiten im Bundesparlament. Nach zwei Legislaturperioden war aber vorerst Schluss, Lührmann wendete sich der Wissenschaft zu und arbeitet etwa als Juniorprofessorin und Demokratieforscherin an der Uni Göteborg. Jetzt kandidiert die 38-Jährige, die inzwischen auch Mutter ist, für den Kreis Rheingau-Taunus - Limburg und über die Landesliste (Platz fünf). Sie biete einen transparenten, kooperativen Politikstil, sagt sie über sich.

Janine Wissler (Linke)

Die Spitzenkandidatin der Linken hat in Hessen eine steile Karriere hingelegt. Mit 26 Jahren zog sie das erste Mal in den Landtag ein, seit Februar dieses Jahres ist Wissler gemeinsam mit Susanne Hennig-Wellsow Bundesvorsitzende ihrer Partei. Mit ihrer rhetorischen Schärfe und Argumentation verschaffte sie sich im Wiesbadener Landtag auch bei Abgeordneten anderer Parteien Respekt. Wissler wuchs in Langen nahe Frankfurt auf und studierte Politikwissenschaft. Die 40-Jährige engagierte sich früh bei Attac, 2004 war sie eine der Gründerinnen der hessischen Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit (WASG), die 2007 in der Linken aufging. Zu ihren Hobbys zählt sie Laufen und Bergwandern.

Michael Roth (SPD)

Michael Roth kandidiert bereits zum siebten Mal für den Bundestag. Sein persönlicher Slogan, mit dem der 51-jährige Spitzenkandidat der hessischen SPD in den Wahlkampf zieht: „Wo die Zuversicht Zuhause ist“. Der SPD ist der Politikwissenschaftler seit seiner Jugend verbunden. 1987 trat Roth in die Partei ein, war unter anderem stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender und SPD-Generalsekretär in Hessen. Seit 2013 ist er Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. 2019 kandidierte Roth gemeinsam mit Christina Kampmann (38) für den Parteivorsitz der Sozialdemokraten. Das Duo schied allerdings knapp vor der Stichwahl aus. Roth ist verheiratet und lebt in Berlin und Bad Hersfeld.

Bettina Stark-Watzinger (FDP)

Die hessische FDP-Chefin gehört dem Bundesparlament seit 2017 an. Dort ist die 53-Jährige nicht nur parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion, sondern auch Vize-Vorsitzende des „EFC bundesAdler“, dem Fanclub von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt im Deutschen Bundestag. Die verheiratete Mutter von zwei erwachsenen Töchtern ist in der hessischen FDP seit 2011 Mitglied des Landesvorstands, seit diesem Jahr Landesvorsitzende. Mitte Mai 2021 wurde sie mit 91 Prozent Zustimmung als Beisitzerin in den FDP-Bundesvorstand gewählt. Die gebürtige Frankfurterin und Volkswirtin hat sechs Jahre in London gearbeitet. Stark-Watzinger lebt mit ihrer Familie in Bad Soden am Taunus.

Mariana Harder-Kühnel (AfD)

Die Rechtsanwältin aus Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) tritt zum zweiten Mal für die hessische AfD als Spitzenkandidatin an. Aktuell ist die 47-Jährige eine von insgesamt sechs AfD-Abgeordneten aus Hessen im Bundestag. Politisch hat die verheiratete Mutter von drei Kindern besonders die Themen Familie und Frauen im Blick, sie ist auch Obfrau der AfD im Ausschuss für Familie, Frauen, Senioren und Jugend des Bundestages. In einem kürzlich via Youtube veröffentlichten Interview ihrer Partei zum Wahlkampf sprach sich Harder-Kühnel für eine „aktivierende Familienpolitik“ und eine „restriktive Migrationspolitik“ aus. Sie hatte wie andere AfD-Abgeordnete als Bundestagsvizepräsidentin kandidiert, war aber wie ihre Parteikollegen in allen drei Wahlgängen durchgefallen. lhe