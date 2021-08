Präsenz mit Masken und Corona-Tests

Wiesbaden/Mainz. Für Schülerinnen und Schüler in Hessen und Rheinland-Pfalz hat am Montag das neue Schuljahr begonnen. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) kündigte an, dass es Präsenzunterricht in allen Schulen und Jahrgängen geben wird. Nach den Sommerferien sind zunächst zwei Präventionswochen geplant. In der Zeit soll die Testfrequenz für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte von zwei auf drei Coronatests pro Woche erhöht werden. Es besteht auch am Platz während des Unterrichts eine Maskenpflicht.

Wird an einer Schule ein Corona-Fall bekannt, sollen im Regelfall nur die unmittelbaren Sitznachbarn des Betroffenen direkt nach Hause geschickt werden – zunächst für den laufenden sowie den darauf folgenden Tag, wie ein Sprecher des Ministeriums erläuterte. Dies gelte nicht für Geimpfte oder Genesene.

Alle anderen Schüler müssen in den folgenden zwei Wochen an jedem Unterrichtstag einen Corona-Test machen. Zudem gilt für diese Zeit die Maskenpflicht auch am Sitzplatz. Allerdings kann das Gesundheitsamt in Einzelfällen auch andere Maßnahmen anordnen. Im neuen Schuljahr steigt die Gesamtzahl der hessischen Schülerinnen und Schüler um rund 1500 auf 761 500, wie das Kultusministerium mitteilte.

Weniger Berufsschüler

Auch in Rheinland-Pfalz muss in den ersten beiden Wochen die Maske im Unterricht getragen werden. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss zweimal in der Woche einen Schnelltest machen, zumindest bis zu den Herbstferien. „Es ist ein besonderer Schulstart, bei dem wir aber sehen, dass klar die Freude bei allen überwiegt, dass es jetzt wieder losgeht“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). „Wir starten in das neue Schuljahr mit Zuversicht und so, wie wir es geplant haben.“

Die Zahl aller Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz stieg erstmals seit 1990/91 wieder leicht an, um 3562 auf 412 900. Die Zahl an berufsbildenden Schulen sank hingegen um 2304 auf 109 000. lhe/lrs