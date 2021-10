Polizeigewalt in Pforzheim?

Stuttgart/Pforzheim. Pforzheimer Polizeibeamte haben am Wochenende auf einen offenbar aggressiven Betrunkenen eingeschlagen. Der Film sorgt im Internet für Diskussionen. Gegen den Mann wird ermittelt, auch das Verhalten der Polizisten wird geprüft.

„Wenn man das Video anschaut“, sagt Carsten Beck, „dann sieht das erst einmal blöd aus.“ Das Problem bei solchen Sequenzen, das sagt der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei auch, sei aber, „man weiß nie, aus welcher Situation heraus sie entstanden sind“. Immer wieder würden Videos auftauchen, in denen gezeigt werde, wie Polizisten „tätig werden, um Recht durchzusetzen“. Da werde dann „nur gezeigt, wie gekämpft wird“ – nicht das Davor und nicht das Danach.

Eines dieser Videos kursiert seit Samstag im Internet. Es wurde am Samstagnachmittag in der Pforzheimer Nordstadt aufgenommen und besteht aus zwei kurzen Abschnitten. Im ersten Teil knien ein Polizist und eine Polizistin auf einem am Boden liegenden Mann. Der versucht, nach dem Gürtel des Polizisten zu langen. Der Beamte schlägt die Hand weg und brüllt: „Hör auf! Hör auf jetzt!“. Danach fasst der Mann an den Unterschenkel des Beamten. Der schreit: „Lass mich los“, schickt eine Beleidigung hinterher und haut zwei Mal mit der Faust auf den Kopf des Mannes.

Im zweiten Teil des 32 Sekunden langen Films halten vier Beamte den am Boden Liegenden, laut Polizei ein 25-jähriger Portugiese, fest; einer schlägt mit der Faust acht Mal auf den Kopf des Mannes ein. Man hört ihn wimmern und weinen.

Nach Angaben der Polizei seien die Beamten am späten Samstagnachmittag von Passanten in die Nordstadt gerufen worden, weil der 25-Jährige versucht habe, Autos anzuhalten und Fußgänger angepöbelt habe. Der Mann sei betrunken gewesen, die Blutkontrolle ergab später einen Alkoholwert von 2,2 Promille. Als die erste Streife eintraf, habe er sich heftig gegen eine Kontrolle gewehrt, sei aggressiv gewesen, mit seinen Händen vor den Gesichtern der Beamten herumgefuchtelt und sei nicht zu beruhigen gewesen.

Acht Mann im Einsatz

Deshalb habe man ihn vorübergehend in Gewahrsam nehmen müssen. Die eine Streife schaffte das nicht, am Ende waren nach Angaben des Polizeisprechers Dirk Wagner vier Streifen im Einsatz, also acht Beamte. Noch im Auto auf dem Weg zum Revier mit auf dem Rücken gefesselten Händen habe der Mann sich heftig gewehrt.

Der 25-Jährige und ein Beamter wurden leicht verletzt bei dem Gerangel. Der Portugiese hatte Abschürfungen und Hautrötungen, ein Polizist musste wegen Handverletzungen den Dienst abbrechen. Die Nacht verbrachte der Betrunkene in einer Zelle. Am nächsten Morgen wurde er vernommen und danach entlassen. „Er hat sich bei den beteiligten Beamten entschuldigen wollen“, erklärt Wagner. Anzeige habe der Mann keine erstattet. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft aber ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

In diesem Zusammenhang wird auch das Verhalten der Beamten untersucht, insbesondere die Faustschläge. Man müsse klären, ob die Hiebe ein Mittel waren, um den Widerstand zu brechen, ob die Beamten in Notwehr gehandelt hätten, oder ob ein Fehlverhalten vorliege: Das wäre Körperverletzung im Amt und zöge disziplinarrechtliche Folgen nach sich.

Die Ermittlungen soll nun doch das Polizeipräsidium Stuttgart übernehmen. Anfänglich war geplant, den Fall lediglich an ein anderes Polizeirevier im Präsidiumsbereich Pforzheim zu übertragen.

Was sollten die Hiebe bezwecken?

Der Polizeiwissenschaftler Rafael Behr bezweifelt, dass die Gewaltanwendung im konkreten Fall verhältnismäßig gewesen sei. Die ersten Hiebe könnten noch als Schockschläge gewertet werden, mit denen man Widerspenstige zum Nachgeben zwingen wolle. „Aber acht Schläge hintereinander abzugeben wie ein Berserker, ohne die Wirkung abzuwarten, das sind keine Schockschläge mehr“, sagt der Professor an der Hamburger Polizeiakademie. „Das scheint mir ein Exzess zu sein“ – ergo eine unverhältnismäßige Gewaltanwendung.

Behr kritisiert darüber hinaus auch die Berichterstattung der Polizei. Die Pressemitteilung zu dem Vorfall wechsle zwischen Bericht und Wertung. „Das erweckt den Eindruck, der Schuldige steht vorneweg fest“, so Behr. „Gewalt fällt nicht vom Himmel, sie folgt Regeln der Eskalation.“ Es sei nicht bekannt, was die Beamten getan hätten, um die Situation zu entkrampfen – oder eben auch nicht.