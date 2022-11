Polizei im Dauereinsatz

Friedrichshafen/Reutlingen. In der Halloween-Nacht hat die Polizei alljährlich viel zu tun. Mit rund 80 Einsätzen lag das Einsatzaufkommen zumindest im Bereich der Polizei in Reutlingen über dem der Vorjahre. Es kam zu Ordnungsstörungen, Sachbeschädigungen, Bränden, widerrechtlichem Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie Ruhestörungen durch private Feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 20 Jugendliche trieben es am Montagabend in Friedrichshafen (Bodenseekreis) besonders schlimm. Sie belästigten und terrorisierten Anwohner mit Lärm, Eierwürfen und Feuer. Als Beamte eintrafen, seien auch sie mit Eiern und Steinen beworfen worden. In Reutlingen fuhr ein Rettungsdienst zu einer Diskothek, weil ein unbekannter Partygast dort Pfefferspray versprüht hatte. Acht Menschen klagten über Atemwegsreizungen und mussten ambulant versorgt werden. lsw