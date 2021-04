Leonberg. Zwei Lamas, die als Therapietiere ausgebildet werden, sind im Landkreis Böblingen aus ihrem Gehege ausgebüxt und haben einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. „Anfängliche Versuche die scheuen Tiere einzufangen scheiterten, da die Lamas bei jeglichen Annäherungsversuchen wie wild in unterschiedliche Richtungen sprangen“, sagten die Beamten. 18 Polizisten und die Eigentümer scheuchten die Tiere zunächst weg von der Autobahn bei Leonberg. „Mit einer Polizeikette gelang es, die Tiere in einer durch Hecken gebildeten Sackgasse dingfest zu machen“, hieß es. Dann seien die „Ausbrecher“ eingefangen und zurück in ihr Gehege gebracht worden. lsw

