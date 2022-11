Politischer Neustart an der Stadtspitze

Am Tag danach gibt der gerade abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann am Montag seine wohl letzte Pressekonferenz im Amt. Zukunftspläne habe er so schnell noch nicht, wolle aber nicht vorzeitig Rentner werden. Er verweist auf sein Eintreten für eine soziale Stadt und zeigt sich zuversichtlich, dass davon auch nach seinem Ausscheiden etwas bleiben werde. Auf die Frage nach

...