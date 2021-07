Pflicht zur Absicherung?

Stuttgart/Berlin. Nach jedem stärkeren Hochwasser taucht die Diskussion auf: Wäre es notwendig, dass sich jeder Hausbesitzer verpflichtend gegen Elementarschäden wie Hochwasser oder Erdbeben versichern muss, so wie es in Baden-Württemberg bis 1994 der Fall war? Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat gesagt, er werde sich für eine Pflichtversicherung einsetzen. Die Justizminister in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt wollen ebenfalls im Herbst einen Vorstoß machen.

Die Gründe liegen auf der Hand. Jeder wäre im Schadensfall abgesichert und müsste keinen finanziellen Ruin mehr fürchten. Versicherungen könnten niemanden abweisen, wie es heute geschieht; wer im Hochwassergebiet wohnt, bekommt manchmal kein Angebot mehr. Und der Staat müsste dann nicht mehr derart stark in die Bresche springen, um den Flutopfern zu helfen.

Hürden sind hoch

Dennoch sind die Hürden für eine solche Pflichtversicherung hoch – alle drei Anläufe der letzten 20 Jahren sind gescheitert, und an den damaligen Bedenken hat sich nichts geändert. Diese Prüfungen in Bund-Länder-Arbeitsgruppen oder in der Ministerpräsidentenkonferenz fanden 2003, 2013 und 2017 statt.

Unterscheiden muss man eine Wohngebäudeversicherung, die Gefahren wie Feuer, Blitz oder Sturm abdeckt, von einer Elementarschadenversicherung, die auch Überschwemmungen oder Erdbeben berücksichtigt – es empfiehlt sich, in seiner Police den Stand zu prüfen. In Deutschland steigt die Zahl der Elementarschadenversicherungen langsam von 19 Prozent im Jahr 2002 auf heute etwa 46 Prozent. In Baden-Württemberg sind es wegen der früheren Pflichtversicherung laut Sylvia Knittel, der Sprecherin der SV-Versicherung, sogar 95 Prozent. Versicherungen sehen aber große Probleme bei diesem Vorstoß. fal

