Peter Feldmann will einfach nicht zurücktreten

Frankfurt. Krise in der Frankfurter Stadtpolitik und keine Lösung in Sicht: Der unter Korruptionsverdacht stehende Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) will trotz mehrfacher Aufforderung auch aus seiner eigenen Partei nicht zurücktreten. Selbst die Drohung mit einem Abwahlverfahren der Koalition aus Grünen, Volt, FDP und SPD ist verpufft. Es mache ihm keine Sorgen, sich dem Votum der Frankfurterinnen und Frankfurter zu stellen, ließ der 63-Jährige verlauten.

Höhe Hürden

Feldmann war im Jahr 2018 mit 70,8 Prozent in einer Stichwahl wiedergewählt worden. Auf dieses Ergebnis verweist der OB nun, wenn es um ein Abwahlverfahren geht – er scheint also weiter die große Mehrheit der Bürger in der größten hessischen Stadt hinter sich zu wähnen.

Tatsächlich sind die Hürden für eine Abwahl hoch. Zunächst müssen die Stadtverordneten mit Zwei-Drittel-Mehrheit das Verfahren einleiten. Wenn anschließend die Bürger befragt werden, müssen 30 Prozent der Wahlberechtigten zustimmen – eine hohe Hürde für eine Kommunalwahl. Bei der schon genannten Stichwahl 2018 hatte die gesamte Beteiligung gerade mal 30,2 Prozent gelegen.

Unmöglich ist die Abwahl eines Stadtoberhaupts allerdings nicht, auch nicht in größeren Kommunen. So wurde etwa die frühere Oberbürgermeisterin von Hanau, Margret Härtel (CDU), im Jahr 2003 aus dem Amt gewählt. In ihrem Fall ging es um die Abrechnung privater Ausgaben über die Stadt und um den privaten Gebrauch eines Dienstwagens.

Feldmann ließ aber auch noch eine Hintertür offen: Er würde sich freuen, mit den Fraktionen „offen über Alternativen zu sprechen“, erklärte der OB. Was genau damit gemeint ist, blieb zunächst unklar. Am Donnerstag nannte er auf Nachfrage die Möglichkeit einer Konfliktberatung. „Ich gehe davon aus, die Amtszeit regulär zu beenden“, betonte er.

Vertrauen entzogen

Feldmann sieht sich einem Gerichtsverfahren wegen Korruptionsverdachts gegenüber. Im Wahlkampf 2018 soll die Awo (Arbeiterwohlfahrt) Feldmann durch Einwerbung von Spenden unterstützt haben. Im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands „wohlwollend berücksichtigen“ wollen. Die Staatsanwaltschaft nannte bei Anklageerhebung zudem seine Frau, die als Leiterin einer Awo-Kita nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft „ohne sachlichen Grund“ ein übertarifliches Gehalt bezogen habe.

Der 63-Jährige wies die Vorwürfe wiederholt zurück und erklärte, er sei überzeugt, seine Unschuld beweisen zu können. Hinzu kam zuletzt Kritik unter anderem wegen eines sexistischen Spruchs über Flugbegleiterinnen. Dafür hatte sich Feldmann entschuldigt, aber erklärt, er wolle im Amt bleiben.

Doch dafür gibt es keine Mehrheit mehr in der Stadtpolitik. „Oberbürgermeister Peter Feldmann genießt kein Vertrauen mehr“, lautet die Überschrift eines Antrags der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt, in dem Feldmann das Vertrauen entzogen wird. Der OB wird darin zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Andernfalls soll bei der nächsten Plenarsitzung im Juli ein Abwahlverfahren eingeleitet werden.

Wenn es zu einer Bürgerbefragung komme – und dies sei absehbar –, glaube er nicht, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter eine Schlammschlacht wünschten, sagte Feldmann, und rief zu einem fairen Umgang miteinander auf. „Schläge unter die Gürtellinie muss und werde ich mir nicht gefallen lassen.“ lhe