Perfekter Start für Malu Dreyer

Mainz. Um 12.33 Uhr brandet Jubel bei der sozialdemokratischen Abgeordneten im Mainzer Landtag auf. Soeben hat Parlamentspräsident Hendrik Hering das Ergebnis der Wiederwahl von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bekanntgegeben: 55 Stimmen Ja-Stimmen, exakt genauso viele, wie ihre neu aufgelegte Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP Mandate im Landtag von Rheinland-Pfalz hat. Es hat geklappt. Kein einziger Parlamentarier der neuen Mehrheit ist bei der geheimen Abstimmung ausgeschert. Die 46 Nein-Stimmen wiederum entsprechen genau der Sitzzahl der nunmehr drei Oppositionsparteien CDU, AfD und Freie Wähler.

Das Kabinett in Mainz Die neue Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat neun Ministerinnen und Minister. Ministerpräsidentin: Malu Dreyer (SPD) Stellvertretende Ministerpräsidentin und Umweltministerin: Anne Spiegel (Grüne) Wirtschaft und Agrar: Daniela Schmitt (FDP) Innen: Roger Lewentz (SPD) Justiz: Herbert Mertin (FDP) Finanzen: Doris Ahnen (SPD) Kultus: Stefanie Hubig (SPD) Arbeit, Soziales und Transformation: Alexander Schweitzer (SPD) Wissenschaft und Gesundheit: Clemens Hoch (SPD), Integration und Kultur: Katharina Binz (Grüne). kn

Dreyer selbst nimmt die nun folgenden Glückwünsche strahlend, aber ihrem Naturell entsprechend gelassen entgegen. Es war ja schon ihr dritter politischer Glücksmoment in diesem Jahr. Erst hatte sie es bei der Landtagswahl am 14. März nach einer neuerlichen furiosen Aufholjagd geschafft, die SPD mit einem klaren Sieg doch wieder zur stärksten Partei in Rheinland-Pfalz zu machen. Dann konnte sie mit ihren Mitstreitern von Grünen und FDP am 30. April einen neuen Koalitionsvertrag präsentieren, den sie ein wenig zu euphorisch gleich als Papier „des Aufbruchs und der Zukunftschancen“ bezeichnete. Und jetzt die glatte Wiederwahl mit der eigenen Vereidigung und der ihres neuen Kabinetts. Endgültig klar ist damit: Die derzeit einzige Ampelkoalition auf Landesebene in Deutschland kann fünf Jahre lang weiterregieren.

Und die SPD kann zumindest weiter die Hoffnung hegen, dieses Modell auch für den Bund als Möglichkeit zu erhalten. Allerdings fehlt der Partei im Bund eine starke Figur wie Dreyer, die in ihrem Heimatland mit 35,3 Prozent mehr als doppelt so hoch abschnitt, wie es die Sozialdemokraten den Umfragen zufolge auf Bundesebene erwarten könnten. Und vor allem: Selbst wenn es im Bundestag für eine Mehrheit von Grünen, SPD und FDP reichen sollte und auch die anderen beiden Parteien mitziehen sollten, könnte die SPD als zweitstärkste Kraft nur den Vizekanzler stellen.

Natürlich sind die Grünen auch bei der Wahl in Rheinland-Pfalz stärker geworden. Mit dem Zuwachs von gut fünf auf nunmehr 9,3 Prozent sind sie aber weiter deutlich hinter Dreyers SPD. Immerhin liegen sie aber klar vor der FDP, die mit 5,5 Prozent jetzt nicht mehr wie bisher mit Volker Wissing den stellvertretenden Ministerpräsidenten stellen dürfen. Zur neuen Nummer zwei ernannte Dreyer Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). Und die konnte schon bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags stolz verkünden, die Ampel in Rheinland-Pfalz werde künftig „grüner leuchten“.

FDP geschwächt

Tatsächlich hat die Partei beim Klimaschutz viel durchsetzen können. Mehr Photovoltaik und Windkraft mit geringerem Abstand zwischen den Anlagen, 100 Prozent Strom aus regenerativer Energie schon bis 2030 sind nur einige der Errungenschaften. Und zudem konnte die Politikerin aus Speyer die Zuständigkeit für Schienen- und öffentlichen Nahverkehr vom FDP-geführten Wirtschaftsministerium in ihr eigenes Umweltressort holen.

Die Liberale Daniela Schmitt, die als neue Ressortchefin den nach Berlin abgewanderten neuen FDP-Generalsekretär Wissing beerbt, kann da schon froh sein, dass sie den Straßen- und Radverkehr und die Landwirtschaft im Wirtschaftsministerium halten konnte. Kein Wunder, dass es auf dem FDP-Landesparteitag kritische Stimmen nach dem Motto zu viel Grün im Koalitionsvertrag gab. Am Ende stimmte eine deutliche Mehrheit dem Vertrag zu. Dafür wurde Wissing ein paar Tage später bei der Wiederwahl als Landesvorsitzender mit einem schwachen Ergebnis abgestraft, aber wohl eher wegen des schlechten Abschneidens der FDP bei der Landtagswahl. Damit erging es ihm ebenso wie CDU-Landeschefin Julia Klöckner bei der Aufstellung der CDU-Landesliste für die Bundestagswahl. Die Wahlniederlage im Land wurde auch ihr angekreidet und nicht nur Spitzenkandidat Christian Baldauf.

Dreyer wirkt alles andere als amtsmüde. Trotzdem wird spekuliert, sie habe schon die Weichen für ihre Nachfolge in fünf Jahren gestellt: Der zum Superminister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung ernannte Pfälzer Alexander Schweitzer und die neue SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gelten als mögliche Anwärter dafür.

