„Penisbilder niemals löschen“

Stuttgart. Die Polizei im Land wird von einem Fall mutmaßlicher sexueller Belästigung erschüttert. Was können Angestellte tun, wenn der Vorgesetzte anzügliche Bilder schickt oder Frauen ans Gesäß fasst? Die Anwältin für Arbeits- und Sozialrecht, Nathalie Oberthür, erklärt, welche Herausforderungen es beim Nachweis von sexueller Belästigung in der rechtlichen Praxis gibt.

Unerwünschte Berührungen sollten Frauen nicht weglächeln. © imago/Panthermedia

Frau Oberthür, wie reagieren Frauen richtig auf eine anzügliche Bemerkung am Arbeitsplatz?

Nathalie Oberthür: Nicht weglächeln! Es ist ein bisschen Geschmackssache, wie man mit so etwas umgehen möchte. Rechtlich kann man jede noch so geringfügige Belästigung anzeigen. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass man es nicht kommentarlos übergeht, sondern deutlich etwas dagegen setzt, etwa indem man dem Betreffenden sagt: „Hör auf, ich möchte das nicht!“, oder man beschwert sich an der entsprechenden Stelle, zum Beispiel beim Betriebsrat oder direkt beim Vorgesetzten.

Und wenn im Aufzug oder bei einer Feier eine Hand auf dem Gesäß landet?

Oberthür: Dann sollten sich Frauen unbedingt beschweren. Viele neigen aber leider dazu, das nicht zu tun.

Muss ich Beweise vorlegen?

Oberthür: Ja, es gibt bei sexueller Belästigung keine Form von Beweiserleichterung. Wenn Frauen den Vorwurf erheben und das Gegenüber ihn abstreitet, stehen Frauen vor dem Beweisproblem, und das macht es oft schwierig.

Was ist mit Belästigungen per Whatsapp-Nachrichten?

Oberthür: Gibt es entsprechende Nachrichten oder Bilder, ist die sexuelle Belästigung gut nachweisbar. Darum sollte man Penisbilder nicht löschen, sondern auf jeden Fall speichern, genau wie den Chatverlauf. Schwer nachweisbar ist nur, was in einer Vier-Augen-Situation passiert, am Telefon oder bei einem Videocall. Telefonate oder Videocalls, die man heimlich aufgenommen hat, sind rechtlich schwierig zu verwenden. Damit kann man sich strafbar machen.

Welche Ansprüche habe ich, wenn ich sexuell belästigt worden bin?

Oberthür: Laut dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz können Betroffene Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegen den Arbeitgeber geltend machen, wenn der Vorgesetzte eine Mitarbeiterin sexuell belästigt hat oder der Arbeitgeber nicht präventiv gegen Belästigung vorgegangen ist, er also seine Mitarbeiter nicht geschult oder keine Beschwerdestelle eingerichtet hat.

Viel Frauen fürchten, vor Gericht unangenehme Fragen gestellt zu bekommen.

Oberthür: Ja, das ist so. Waren nur zwei Personen in einem Raum, steht Aussage gegen Aussage, und dann muss das Gericht herausfinden, ob es einem der beiden glaubt. Es ist belastend, wenn man das alles noch mal schildern muss und kritische Nachfragen kommen, etwa, ob man dazu eingeladen hat, ob das möglicherweise mal einvernehmlich war.

Wie oft geht es bei Aussage gegen Aussage dann gegen die Frau aus?

Oberthür: Menschliche Wahrnehmung ist störungsanfällig. Schildern zwei Personen dieselbe Situation völlig unterschiedlich, heißt das nicht, dass einer lügt, sondern sie können sie auch unterschiedlich wahrgenommen haben. Das ist nicht nur bei sexueller Belästigung so, sondern in allen Gesprächssituationen. Ist das Gericht nicht vollständig überzeugt, dass einer die Wahrheit sagt, wird man die sexuelle Belästigung nicht beweisen können.

Kommt sexuelle Belästigung in männlich geprägten Hierarchien, wie etwa der Polizei, häufiger vor?

Oberthür: Ich würde sagen, traditionell geprägte Hierarchien sind dafür anfälliger als junge, moderne Unternehmen. Man kann das aber nicht unbedingt an bestimmten Branchen festmachen. Sexuelle Belästigung hat oft etwas mit Machtausübung zu tun, darum sind Unternehmensstrukturen, in denen eine Person besonders mächtig ist, möglicherweise anfälliger dafür.