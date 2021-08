Pendler trifft es hart

Frankfurt. Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn hat auch in Hessen zu großen Einschränkungen geführt. Pendler mussten am Mittwoch teils lange warten, denn der Zugverkehr war trotz eines Ersatzfahrplans sehr stark beeinträchtigt, wie eine Sprecherin sagte. Im Regionalverkehr solle es stündliche bis zweistündliche Angebote geben. Durch den Streik würden aber vielerorts keine Züge auf den Strecken stehen. Auf den Anzeigetafeln am Frankfurter Hauptbahnhof waren zahlreiche Züge gestrichen. Dennoch herrschte dort am Morgen Betrieb. Denn der bis voraussichtlich bis zur Nacht zum Freitag andauernde Streik betrifft nur die Deutsche Bahn. Angebote von Vlexx, der Hessischen Landesbahn und der Vias sollen nicht betroffen sein.

Kaum Auswirkungen bei Vlexx

Im Rhein-Main-Gebiet sind zahlreiche S-Bahnlinien vom Streik betroffen, die nur noch im 60-Minutentakt fahren. Dies galt unter anderem für Verbindungen von Darmstadt nach Bad Soden oder von Frankfurt nach Friedberg. Teilweise wurde ein Busersatzverkehr eingerichtet. Die Bahn riet: „Bitte beziehen Sie in den Innenstädten auch U-Bahn-, Straßenbahn-, Bus- und Expressbusverbindungen mit ein, um Ihr Fahrtziel zu erreichen oder Verbindungen von nahe gelegenen anderen Bahnhöfen nutzen zu können.“ Die Bahn bat die Fahrgäste zudem, nicht zwingend notwendige Reisen zu verschieben. Bei mehreren Regionalbahn-Linien fuhren die Züge auch nur im Zweistundentakt. Einige Linien wurden eingestellt.

Bei Vlexx seien die Auswirkungen noch kaum merkbar, sagte ein Unternehmenssprecher. „Nach aktuellem Stand sind die Bahnen voller, aber nicht so, dass sie überfüllt sind oder Fahrgäste nicht mitgenommen werden können.“ Die Ferienzeit in Hessen spiele positiv mit hinein. Denn somit gebe es keine Schüler, die mit der Bahn zur Schule fahren müssten. lhe