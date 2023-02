Paste mit Salmonellen

Lampertheim. Der Lebensmittelhändler Erti Food hat wegen Salmonellen-Gefahr die Sesampaste Koska Dark Tahin zurückgerufen. Betroffen seien 300-Gramm-Verpackungseinheiten der Charge 22-319.22/3102 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.05.2024, wie das Unternehmen mit Sitz in Lampertheim (Kreis Bergstraße) auf dem Portal lebensmittelwarnung.de am Donnerstag bekannt gab.

Erti Food vertreibt die Paste demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Wie das Unternehmen mitteilte, können Kunden den Artikel in den Einzelhandelsverkaufsstellen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben. Eine Salmonellen-Infektion kann zu Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtem Fieber führen, was meist nach einem Tag abklingt. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sich schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. lhe