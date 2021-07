Park für KI soll in Heilbronn entstehen

Heilbronn/Rhein-Neckar. Erst wollte auch die Region Rhein-Neckar mitspielen. Teil sein. Oder eher Standort. Diese Idee verwarf man aber. Jetzt will die grün-schwarze Landesregierung Heilbronn zu einem landesweiten Zentrum für Zukunftstechnologien ausbauen. Die Großstadt im Norden Baden-Württembergs hat am Dienstag im Kabinett den Zuschlag für den Aufbau eines sogenannten Parks für künstliche Intelligenz (KI) bekommen, den das Land mit einer Anschubfinanzierung von bis zu 50 Millionen Euro unterstützen will. Es handle sich um eines der größten vom Land geförderten innovationspolitischen Einzelprojekte der vergangenen Jahrzehnte, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Noch im September vergangenen Jahres hatte der Verein Zukunft Metropolregion angekündigt, sich als Region ebenfalls in den Kreis der Bewerber zu gesellen. „Die Ausschreibungsunterlagen hatten kurzfristig ein Erfordernis einer Kofinanzierung aus der Region von 50 Millionen Euro“, erklärte ein Sprecher der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) auf Anfrage dieser Redaktion. „Dies war in der zur Verfügung stehenden Zeit leider eine unüberwindbare Hürde.“ Man entschied sich also, doch keine Bewerbung abzuschicken – stattdessen wollte man eine strategische Kooperation eingehen.

Gesagt, getan. Dem Sprecher zufolge ist die MRN ein Kooperationspartner bei der Umsetzung dieses geplanten Innovationsparks für KI. Genauere Informationen, etwa zur Art der Unterstützung – ob finanziell, durch Know-how oder Planungskapazitäten – konnte der Sprecher nicht preisgeben. „Die Region ist in das Konzept eingebunden, Details sind jedoch noch nicht zu vermelden, da nun zunächst der Antrag seitens des Heilbronner Konsortiums ausgearbeitet wird“, teilte er mit.

Denn um an die Millionengelder zu kommen, muss Heilbronn nun laut Wirtschaftsministerium zunächst einen förderfähigen Antrag ausarbeiten. „Noch im Juli wollen wir dazu erste Gespräche führen und alle Möglichkeiten zur Beschleunigung des Projekts eruieren“, teilte eine Ministeriumssprecherin mit.

Gegen drei Bewerber durchgesetzt

Im Norden Heilbronns soll in einem neuen Gewerbegebiet den Vorstellungen zufolge bis zum Jahr 2026 ein „parkartiger Campus“ entstehen, wie die Regierung mitteilte. Auf einer mehr als 20 Hektar großen Fläche sind nach ersten Plänen unter anderem Rechen-, Schulungs- und Besucherzentren geplant, zudem soll es jede Menge Flächen für Büros geben. Ziel ist es, dass sich möglichst hochkarätige Wissenschaftler, Unternehmen und Investoren vernetzen. Der Innovationspark solle auch dabei helfen, eine „gewaltige Investitionslücke“ zu schließen, sagte die Ministerin.

Heilbronn setzte sich gegen drei andere Bewerberinitiativen durch. Neben einer Gemeinschaftsbewerbung der Regionen Stuttgart, Karlsruhe und Neckar-Alb hatten sich auch Freiburg sowie gemeinsam Ulm und der Ostalbkreis um die Millionenförderung bemüht. (mit lsw)