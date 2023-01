Papst-Dippel ausgetreten

Wiesbaden. Die hessische AfD-Landtagsfraktion verliert mit der gesundheitspolitischen Sprecherin Claudia Papst-Dippel ein weiteres Mitglied. Papst-Dippel sei aus der AfD ausgetreten, sagte Partei- und Fraktionschef Robert Lambrou am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden und bestätigte Medienberichte. Die hessische AfD-Fraktion besteht damit nur noch aus 14 Abgeordneten.

Aufstellung der Wahlliste

Papst-Dippel gab nach einem Bericht der „Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen“ Differenzen in der Corona-Debatte sowie bei der Aufstellung von Wahllisten als Gründe für ihre Entscheidung an. Ende vergangenen Jahres hatten bereits die beiden Abgeordneten Walter Wissenbach und Rainer Rahn im Streit um den politischen Kurs in der AfD ihren Parteiaustritt erklärt. Mitte 2021 war der Abgeordnete Rolf Kahnt aus der AfD ausgetreten.

Claudia Papst-Dippel (l.) ist jetzt wie Rainer Rahn (r.) bereits zum Jahresende aus der AfD ausgetreten. © A. Dedert/dpa

Er bedauere den Schritt von Papst-Dippel, sagte Partei- und Fraktionschef Lambrou. Es habe keine Anzeichen für die Entscheidung gegeben. Allerdings sei Papst-Dippel bei der Aufstellung der Liste für die Landtagswahl bei der Bewerbung für einen aussichtsreichen Listenplatz gescheitert.

Mit 19 Sitzen gestartet

Die AfD war nach der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2018 erstmals in den hessischen Landtag eingezogen. Mit einem Ergebnis von 13,1 Prozent erhielt die Partei 19 Sitze. Weil die gewählte Abgeordnete Alexandra Walter aber im Verdacht stand, rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet zu haben, wurde sie nicht in die hessische AfD-Fraktion aufgenommen. lhe