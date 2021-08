Pandemie beschäftigt Oberlandesgericht

Frankfurt. Die Corona-Pandemie beschäftigt auch die Justiz. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt verzeichnet einen wachsenden Eingang von Verfahren rund um die Beschränkungen und Auflagen, die zur Vermeidung von Ansteckungen mit dem Virus verhängt wurden, wie Gerichtspräsident Roman Poseck am Donnerstag sagte. Dabei gehe es etwa um Bußgelder wegen missachteter Corona-Auflagen. Bisher seien die Beschwerden dagegen erfolglos geblieben.

Eltern klagen gegen Maskenpflicht

Auch Verfahren um Versicherungsfragen nach Betriebsschließungen sowie Streitigkeiten über die Miete von im Lockdown nicht genutzten Gewerbeimmobilien gingen mit steigender Tendenz ein. Ebenso sind die Familiensenate mit Beschwerden von Eltern beschäftigt, über Maskenpflicht, Abstandsgebot und Testauflagen für ihre Kinder. Auch zur Frage, wer Impfentscheidungen bei einem gemeinsamen Sorgerecht trifft, erwartet das OLG Verfahren.

Die Pandemie habe die Gerichte nicht ausgebremst, sagte Poseck. Am OLG sei im vergangenen Jahr sogar die Rekordzahl von 6900 Zivilverfahren erledigt worden, eine Steigerung um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr. Die Verfahren hätten mit im Schnitt 10,3 Monaten nur wenig länger gedauert als im Vorjahr.

Bei den neun Landgerichten und 41 Amtsgerichten in Hessen seien die Zahlen zwar zurückgegangen, aber nur leicht. Die Landgerichte erledigten 27 816 erstinstanzliche Zivilverfahren, gut fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Bei den Amtsgerichten waren es mit 71 500 Verfahren gut zehn Prozent weniger. Die Verfahren dauerten im Schnitt 5,9 Monate (Amtsgerichte) und 11,5 Monate (Landgerichte), was knapp unter den Vorjahreswerten liegt.

Ein ähnliches Bild zeige sich bei den Strafverfahren, von denen die Landgerichte 1120 und die Amtsgerichte 36 500 erledigten. Die Justiz, die auf mündliche Verhandlungen und damit persönliche Kontakte angewiesen sei, habe ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen können, bilanzierte Poseck. Verhandlungen und Vernehmungen seien auch per Video geführt worden.

Viel Arbeit rund um Dieselskandal

Unter den rund 7000 Bediensteten habe es rund 250 Covid-19-Fälle gegeben. Man setze auf eine hohe Impfquote, dazu auf Masken, Abstand und Luftfilter im Gerichtssaal sowie Tests bei Verfahren mit vielen Beteiligten.

Im Januar 2021 fiel am OLG das Urteil gegen den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Derzeit läuft das Verfahren gegen Bundeswehroffizier Franco A. wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Auch der Diesel-Skandal sorgt für viel Arbeit am OLG. 2347 Verfahren seien im vergangenen Jahr eingegangen, im laufenden Jahr werden ebenso viele erwartet. Poseck sprach von einer „riesigen Dimension, die eigentlich den Rahmen sprengt“. Der Eingang an Zivilverfahren belaufe sich normalerweise auf rund 5000 pro Jahr. Poseck forderte den Gesetzgeber auf, die Bearbeitung solcher Massenverfahren zu erleichtern. lhe