Palmengarten feiert Jubiläum

Frankfurt. Kaffee- und Kakaopflanzen mitten in Frankfurt? Bananenernte unweit der Bankentürme? Wenn es um exotische Pflanzen geht, kann es sich nur um den Palmengarten handeln. Auf dem Areal im noblen Westend der Mainmetropole wachsen mehr als 13 000 Pflanzenarten aus aller Welt, im Freien wie auch in den teils historischen Gewächshäusern. In diesem Jahr feiert der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Park sein 150-jähriges Bestehen. Der Höhepunkt im Programm steht nun bevor.

Schmetterlinge extra eingeflogen

Am kommenden Freitag (6. August) wird das für acht Millionen Euro errichtete Blüten- und Schmetterlingshaus eröffnet. Leuchtend blaue Himmelsfalter flattern dort zwischen exotischen Pflanzen umher, ebenso wie weitere bis zu 25 Arten von Faltern. Die Schmetterlinge werden im Puppenstadium aus Costa Rica eingeflogen. Einige vermehren sich vor Ort, so gibt es auch Eier und gefräßige Raupen zu entdecken.

In einem abgeteilten Trakt weist die Ausstellung „Abgestaubt – von Blüten und ihren Besuchern“ auf die Bedeutung von Insekten für Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung hin. Ohne sie keine Bestäubung und keine Früchte– ein Zusammenhang, den Palmengarten-Direktorin Katja Heubach auf die einfache Formel „no bees, no Bembel“ bringt. Schließlich müsse auch die Apfelblüte bestäubt werden, wenn am Ende Ebbelwoi herauskommen soll.

Das Jubiläumsprogramm von „Frankfurts grünem Herz“, wie der Palmengarten sich auch nennt, sieht zudem eine eigene Ausstellung mit Rückblick und Zukunftswerkstatt vor – zudem Konzerte sowie eine Klang-Installation, die der Frage nachgeht, welche Geräusche Pflanzen produzieren. Auch ohne Jubiläum beherbergt der Palmengarten Vorträge, Führungen, Live-Musik und Ausstellungen, lockt mit Blumenschauen und Veranstaltungen.

Besucherzahlen 2020 schwach

Das Coronavirus hatte dem Programm im vergangenen Jahr einen Riegel vorgeschoben. Die Besucherzahlen brachen wie anderswo ein: 2019, vor der Corona-Pandemie, waren es knapp 651 000 Gäste; 2020 hingegen kamen mit rund 301 000 Besuchern nicht einmal die Hälfte.

Der Palmengarten blickt auf wechselvolle 150 Jahre zurück. Zu Kriegszeiten wurde in den Beeten Gemüse angebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich ein Freizeitclub für amerikanische Soldaten auf dem Gelände. Schon zuvor war der Park auch Sportstätte, unter anderem für Ruderer, Turner, Schlittschuhläufer und Anhänger des Radrennsports, und blieb es bis zum Auszug des „Tennisclub Palmengarten“ Ende der 80er Jahre. lhe