Orchideen als Bio-Indikatoren

Koblenz. Mindestens drei sind schon ausgestorben, aber 49 Orchideenarten gibt es noch in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Sie haben meist kleinere Blüten als ihre tropischen Verwandten, wie sie tausendfach in Wohnungen auf dem Fensterbrett stehen. Wo sie von April bis August blühen, zeigen sie als Bio-Indikatoren an, wie es dort um die Natur bestellt ist. Ein neues Buch führt alle Orchideenarten der beiden Bundesländer zusammen – mit Unterarten und Varietäten. Verbreitungskarten zu jeder Art zeigen, wo diese vor 1990 belegt waren und seitdem noch zu finden sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Naturschutzgebiet „Mainzer Sand“ blüht ein Rotes Waldvögelein (Cephalanthera rubra). Die Bestände dieser Orchideenart sind stark rückläufig. © dpa

„Wir haben für viele Arten einen Bestandsrückgang“, sagt Jürgen Passin, Mitautor und Vorsitzender des Arbeitskreises Heimische Orchideen (AHO) Rheinland-Pfalz/Saarland. Gründe seien die intensiv betriebene Landwirtschaft, zunehmende Flächenversiegelung und Urbanisierung.

In den vergangenen 20 Jahren gebe es für einzelne Arten aber auch eine zunehmende Ausbreitung. Passin nennt etwa die Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum), die ihren Namen wegen des etwas strengen Geruchs der Blüten erhalten hat. „Diese Art erlebt etwa an Nahe und seinem Nebenfluss Glan kräftige Zuwächse“, sagt Passin. „An ehemaligen Weinbergshängen gibt es Biotope mit über tausend Pflanzen.“ Dort profitiere die Art von den milderen Wintern.

Probleme mit Trockenheit

Im Saarland sei die Bocks-Riemenzunge in diesem Jahr sogar wiederholt an Straßenböschungen aufgetaucht, sagt Mitautor Peter Steinfeld, Experte für das Biosphärenreservat Bliesgau. Mit der Klima-Erwärmung habe auch die aus dem Mittelmeerraum kommende Pyramidenorchis (Anacamptis pyramidalis) enorm zugelegt. „Kehrseite der Medaille ist, dass andere Arten mit zunehmender Trockenheit Probleme bekommen.“ Zu den Verlierern des Klimawandels gehöre etwa die Grüne Hohlzunge (Dactylorhiza viridis oder Coeloglossum viride). Auch die im Saarland eigentlich gut vertretene Violette Stendelwurz (Epipactis purpurata) sei wegen der extremen Trockenheit in den Jahren 2018 bis 2020 nur ganz spärlich aufgetreten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So erging es auch einer Stendelwurz-Orchidee, die es nur in Rheinland-Pfalz gibt: Die Peitz’sche Stendelwurz (Epipactis peitzii) wächst in kleiner Zahl in einem Buchenwald im Taunus. Es sollte alles versucht werden, den Standort im Taunus mit der extrem seltenen Orchideenart zu erhalten, sagt Wolfram Wucherpfennig, der die Art 1996 zusammen mit Heinz Neumann wissenschaftlich beschrieben hat. „Denn die Evolution geht zwar immer weiter, aber sie wiederholt sich nicht.“ Stark rückläufig ist auch das Rote Waldvögelein (Cephalanthera rubra). Der wohl größte Standort dieser Art befindet sich im Naturschutzgebiet „Mainzer Sand“, das mit dem geplanten Ausbau der Autobahn 643 weiter eingeschränkt werden könnte. Sehr viel weniger verbreitet als im vergangenen Jahrhundert ist auch das Helmknabenkraut (Orchis militaris), das noch etwa in der Eifel oder auch auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Schmidtenhöhe an der Lahn-Mündung zu finden ist.

„Bewusstsein hat zugenommen“

Berichte über solche besonderen Biotope verbindet das Buch „Die wildwachsenden Orchideen in Rheinland-Pfalz und im Saarland“ mit Porträts der einzelnen Arten. Herausgegeben wurde es vom AHO Rheinland-Pfalz/Saarland, der der rund 200 Mitglieder zählt und an diesem Sonntag in Koblenz sein 40. Gründungsjubiläum feiert. Die 440 Seiten sind reich mit Fotos illustriert.

„Orchideen sind wichtige Anzeiger für artenreiche, hoch spezialisierte Standorte“, sagt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). „Deswegen können wir durch den Schutz von Orchideenbiotopen gleichzeitig auch viele andere Arten schützen.“ Die an Orchideen reichen Magerstandorte seien häufig auch CO2-Senken. „Mit dem Klimawandel verschwinden jedoch diese CO2-Speicher.“ Um Flächen mit Orchideenbeständen zu sichern, hat die Stiftung Natur und Umwelt den Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO) beim Ankauf von Biotopen mit rund 23 000 Euro unterstützt. Spiegel gratulierte dem AHO zum Jubiläum und dankte allen Engagierten für den Einsatz für die Orchideen in Rheinland-Pfalz.

„Das Bewusstsein für den Schutz der Orchideen hat zugenommen“, sagt Steinfeld. Der Experte beobachtet seit fast 40 Jahren, wie sich die Orchideen im Biosphärenreservat Bliesgau entwickeln. „Noch vor 20 Jahren hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass einzelne Arten unter meinen Augen verschwinden.“ lrs

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3