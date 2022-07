Opposition wettert

Stuttgart/Mannheim. Während die grün-schwarze Koalition die Weitsicht ihrer Festlegungen lobt, ist die Landtags-Opposition mit den Beschlüssen der grün-schwarzen Haushaltskommission zum nächsten Doppeletat nicht zufrieden.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke drohte der Landesregierung sogar mit juristischen Schritten. „Indem Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Gegenfinanzierungsprinzip des Koalitionsvertrags in Frage stellt, will er die Türe öffnen für mehr Stellen in der Landesverwaltung und letztlich für mehr Schulden“, sagte Rülke dieser Redaktion und kündigte an: „Wir werden gegen jede Verletzung der Schuldenbremse vor dem Verfassungsgerichtshof klagen.“ Die SPD-Landtagsfraktion kritisierte, dass Grün-Schwarz konfliktreiche Themen vor sich herschiebe, sich aber auf Mehrausgaben schnell einigen könne. Der Vorsitzende Andreas Stoch vermisst in den Beschlüssen Signale zum Bildungsausbau und für Entlastungspakete für Bürger mit kleinem Geldbeutel in der aktuellen Gas- und Energiekrise.

Vereinbart hat die Haushaltskommission, dass die Koalition für politische Schwerpunkte in den nächsten beiden Jahren 570 Millionen Euro ausgeben kann. Die Zahl errechnet sich aus dem bisher angenommenen Korridor für Investitionen von 890 Millionen Euro, der auf 1,38 Milliarden Euro aufgestockt wurde. Verschoben wurde der Beschluss über zusätzliches Personal. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und sein CDU-Kollege Manuel Hagel lobten die Investitionspakete als zukunftsweisend. luß/was