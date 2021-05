Opposition nimmt Koalitionsvertrag auseinander

Stuttgart. Einen „Erneuerungsvertrag“ haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg für die kommenden fünf Jahre geschlossen. Doch von Erneuerung ist am Donnerstag im Stuttgarter Landtag bei der ersten großen parlamentarischen Redeschlacht zu Beginn der Legislaturperiode wenig zu spüren, trotz einiger neuer Gesichter. Und auch der Ton gleicht dem der vergangenen fünf Jahre. Die Debatte gilt der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom Vortag.

Winfried Kretschmann hatte am Mittwoch den Koalitionsvertrag vorgestellt: Klimaschutz, Umbau von Mobilität und Wirtschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt, und über allem die Bekämpfung der Pandemiefolgen, vor allem im Bildungsbereich. Bei der Aussprache nun können zumindest SPD und FDP mangels Konkretisierung manchen Zielen des Vertragswerks kaum widersprechen. Zumal sich etwa frühere SPD-Forderungen wie Mindestlohn oder Ausbildungsplatzgarantie – vor wenigen Monaten noch von Grün-Schwarz rundweg abgelehnt – plötzlich darin wiederfinden. „Vieles teilen wir“, sagt denn auch SPD-Fraktionschef Andreas Stoch zum Koalitionsvertrag, wirft der Regierung aber vor, im Unkonkreten zu bleiben. „Wer regiert, darf nicht nur wollen, sondern muss handeln“, verlangt Stoch. „Sie beschwören den Neustart, aber bringen für den Berg von Problemen keinen Bagger mit, nicht einmal eine Schaufel, sondern nur einen Teelöffel“, so der SPD-Spitzenmann.

Kritik an vielen Staatssekretären

Wie Stoch kritisiert auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke ausgiebig die Konstruktion eines neuen Ministeriums sowie die Staatssekretärs-Schwemme in der neuen Regierung – bei gleichzeitigem Sparverdikt für alle Vorhaben. „Wer so handelt, gleichzeitig aber alles unter Finanzierungsvorbehalt stellt, verkauft die Bürger für dumm“, so Rülke, der von einer „Koalition der ungedeckten Schecks“ spricht. „Ein Haushaltsvolumen von 50 Milliarden Euro ist ja kein Nasenwasser, aber es wird nicht deutlich gemacht, wie man gedenkt, das Geld zu verteilen“, moniert er.

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel kritisiert vor allem die Klimaschutzziele der Landesregierung, der er „Ökosozialismus“ und „Ökodiktatur“ vorwirft. „Sie haben die Sorgen und Nöte der Bürger vergessen“, sagt Gögel. In seiner Replik wiederholt Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz quasi die Regierungserklärung vom Vortag – nur mit mehr Details. Auch im neu gewählten Parlament mit neuen Größenordnungen finden sich SPD und FDP in einer Art großer Oppositionskoalition wieder – geeint nicht nur im Zorn auf Grüne und vor allem auf die CDU wegen der geplatzten Ampelhoffnung. Einig sind sie in der Konsequenz, die AfD als Oppositionspartei komplett rechts liegen zu lassen und zu ignorieren.

Und auch die AfD macht ihre Sonderrolle erneut deutlich: Als einzige Fraktion missachtet sie das Maskengebot im Plenarsaal konsequent. Als AfD-Fraktionschef Gögel spricht und Kritik am Regierungsprogramm übt, ist im Gegenzug der Plenarsaal so gut wie leer. Nur die Fraktionsspitzen und auf der Regierungsbank Ministerpräsident Winfried Kretschmann nehmen Gögels Rede höflich zur Kenntnis. Als Kretschmann danach ans Rednerpult tritt, sind plötzlich alle wieder am Platz.