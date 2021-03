Offenes Rennen

Der Countdown läuft: Voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag werden Baden-Württembergs Grüne und Ministerpräsident Winfried Kretschmann darüber entscheiden, mit wem sie die nächste Regierung bilden wollen. Dass es zu einer Ampelkoalition kommt, gilt in Stuttgart momentan als die wahrscheinlichere Variante. Ein solches Modell unter der Führung der Grünen hätte aus deren Sicht den Charme des Neuen, wäre ein Signal des Aufbruchs. Zudem wäre die Ampel mit Blick auf die Bundestagswahl eine interessante Option: Kommt die Union nach der Maskenaffäre und der Kritik am Corona-Management nicht mehr in die Spur, gibt es eine reelle Chance, dass ein solches Bündnis für die Grünen auch nach der Bundestagswahl eine Option sein könnte.

Doch es gibt auch viele Gründe für eine grün-schwarze Neuauflage. Entgegen anderslautenden Meinungen würde die CDU ein Ausscheiden Kretschmanns in zwei oder drei Jahren nicht nutzen, um die Koalition zu brechen. Würde die CDU dies tun, könnten die Grünen die Farben wechseln und ohne Neuwahlen doch noch ein Ampelbündnis bilden. Dann würde sich die CDU verspätet in der Opposition wiederfinden.

Sehr entgegenkommend ist dem Vernehmen nach die CDU – und das macht sie für die Grünen ebenfalls attraktiv – bei inhaltlichen Themen, vor allem in der Klima- und Umweltpolitik. Bei der Ampel kämen die Grünen mit der SPD in der Klimapolitik zwar schnell zusammen, es ist aber fraglich, wie tolerant die FDP mit ihrem kantigen Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke agiert. Dazu kommt noch ein Aspekt: Kretschmann startet seine letzte Amtszeit. Als großer Wahlsieger muss der Ministerpräsident auf Ampel-Drängler in seiner Partei keine Rücksicht mehr nehmen.

Außerdem schätzt er Stabilität und Kontinuität, gerade in Zeiten der Pandemie. Das Regieren in einem Dreier-Bündnis kann komplizierter werden als mit der CDU, die zudem noch geschwächt in eine Neuauflage kommen würde. Das alles zeigt, dass das Rennen offener ist, als viele vielleicht vermuten.

