Wiesbaden. Was in seinem „Perspektivplan für vorsichtige Öffnungsschritte“ steht, hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schon bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in Fulda am Dienstagabend vorab verraten. Gestern stellte er ihn zusammen mit seinem Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) auch offiziell in der Wiesbadener Staatskanzlei vor. Und klang durchaus nicht mehr so forsch wie bei der Videoschalte der CDU. Im Gegenteil betonte der Regierungschef diesmal immer wieder, dass alles unter Vorbehalt der weiteren Pandemie-Entwicklung stehe.

Wenn es schlecht laufe, könnten sogar Öffnungsschritte aus dem Lockdown wieder zurückgenommen werden, warnte Bouffier und forderte dringend dazu auf, die Abstands- und Hygieneregeln weiter einzuhalten. Schließlich breiteten sich die britischen und anderen Mutationen auch in Hessen aus.

Tatsächlich beginnt der Plan, den der Ministerpräsident zunächst in die Schaltkonferenz mit seinen Länderkollegen und der Bundeskanzlerin am Mittwoch einbringen will, auch mit sehr kleinen und vorsichtigen Öffnungsschritten, die nach Auslaufen der geltenden Corona-Verordnungen am 7. März in Kraft treten sollen. Erst vor Ostern, nach Ostern und dann im Mai sollen weitere folgen, ehe schließlich im Juni die letzten Beschränkungen schrittweise fallen sollen.

Die ersten bescheidenen Lockerungen des Corona-Lockdowns betreffen zum einen die Zahl der Personen, die sich in der Öffentlichkeit treffen: Statt einem Haushalt plus einer weiteren Person unabhängig vom Alter sollen es dann bis zu fünf Personen aus zwei Hausständen sein, wobei Kinder wieder nicht mehr mitgerechnet werden.

Hinzu kommt ein Vorschlag, mit dem Bouffier bei der vorigen Länderkonferenz noch abgeblitzt war, dessen Verabschiedung er nächste Woche aber ziemlich sicher erwartet: die Erweiterung des Systems „Click and Collect“ mit Bestellung und Abholen zu „Click and Meet“ mit Einlass ins Geschäft auch zum Aussuchen und Anprobieren der Ware nach vorheriger Terminvereinbarung mit einem Verkäufer.

Aber auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen unter freiem Himmel wie Zoos und Freilichtmuseen sollen möglichst schon im März wieder öffnen und in Sportanlagen wieder in kleinem Kreis Sport getrieben werden, wenn auch die Schwimmbäder weiter geschlossen bleiben. Selbst in Fitnessstudios will die schwarz-grüne Landesregierung wieder Einzeltermine unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen zulassen.

Kein Alleingang geplant

All das wollen Bouffier und Al-Wazir aber in der Länderkonferenz einbringen und nicht wie einige andere Bundesländer schon vorher im Alleingang beschließen. Über die neuen Corona-Verordnungen in Hessen werde das Kabinett erst am Tag nach der Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) entscheiden, versichert der Ministerpräsident. Und die weiteren Öffnungsschritte stellt er erst recht unter den Vorbehalt des Pandemiegeschehens. Für dessen Beurteilung soll aber nicht mehr der Inzidenzwert allein maßgeblich sein. Hinzukommen müssten der sogenannte R-Wert, wie viele Menschen ein Infizierter anstecke, die Rückverfolgbarkeit der Infektionsketten in den Gesundheitsämtern, die Impfentwicklung, die Situation in den Krankenhäusern und die in den Alten- und Pflegeheimen, wo die Zahl der Infizierten seit Anfang Januar drastisch gesunken sei.

Die weiteren Stufen des Öffnungsplans sind zwar auch mit angestrebten Monaten versehen, eine feste Terminzusage könne es aber nicht geben, so Bouffier. Dazu gehören bis Ostern die Öffnung aller Geschäfte mit Zugangsbeschränkungen, Wiederzulassung der Gastronomie unter freiem Himmel, Öffnung von Museen und Galerien sowie Kosmetikstudios. Nach Ostern sollen folgen: regulärer Präsenzunterricht in den Schulklassen 1 bis 6, Wechselunterricht in Klasse 7 bis 11, Wegfall der Testpflicht in Altenheimen bei ausreichendem Impfschutz der Bewohner, Treffen von zehn Personen über 14 Jahren, auch Kinos, Theater, Konzerte, Schwimmbäder, Mannschaftssport und Innengastronomie sollen mit Hygieneauflagen den Betrieb wieder aufnehmen, Hotels öffnen und die Empfehlung zum Homeoffice entfallen.