Tübingen. Einlass nur mit Zertifikat über einen negativen Corona-Test: In Tübingen ist am Dienstag ein Modellprojekt zu mehr Öffnungsschritten in Corona-Zeiten gestartet. An mehreren Teststellen in der Stadt können die Menschen kostenlose Tests machen, das Ergebnis wird bescheinigt. Damit kann man in Läden oder zum Friseur. Auch Außengastronomie und Kultureinrichtungen wie Theater dürfen Gäste mit Zertifikat empfangen.

Universität begleitet Projekt

Bei dem Modellversuch „Öffnen mit Sicherheit“ wird geschaut, welche Möglichkeiten es durch intensiven Einsatz von Schnelltests gibt, ohne dass Infektionen deutlich ansteigen. „Jetzt kommt es drauf an, ob wir zeigen können, dass mehr Öffnungen und mehr Sicherheit zusammen geht“, sagte Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne).

Die Universität Tübingen begleite den auf drei Wochen angelegten Versuch wissenschaftlich, sagte Palmer. Von dort wolle er tagesaktuelle Bewertungen einholen, „um sicher zu sein, dass der Test fortgesetzt werden kann“. Die Tübinger Notärztin Lisa Federle sagte, wenn die Zahlen wahnsinnig steigen sollten, müsse das Projekt abgebrochen werden. Der Start sei indes gelungen. lsw