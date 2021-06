Notfallpläne für Rettungsdienste

Wiesbaden. Wegen der vielen Staus in Wiesbaden aufgrund der gesperrten Autobahnbrücke organisiert die Stadt die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst neu. Damit soll eine schnelle Hilfe auch bei verstopften Straßen gewährleistet werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

AdUnit urban-intext1

Die aktuelle Verkehrslage werde in der Leitstelle laufend beobachtet. Der Lagedienst der Feuerwehr entscheide dann bei jedem Einsatz, ob von den üblichen Standardeinsatzplänen und -routen abgewichen wird, um die Einsatzstelle schnellstmöglich erreichen zu können, erläuterte ein Feuerwehrsprecher.

„Mobile Wachen“ möglich

Schäden an einer Brücke der A66 sorgen in und um Wiesbaden für Chaos. © dpa

Zudem wurden Einsatzfahrzeuge zu anderen Standorten der Berufsfeuerwehr gebracht, um auch bei Staus in allen drei Wachbezirken jederzeit Schutz gewährleisten zu können, wie die Stadt mitteilte.

Die Feuerwehr appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, bei Stau eine Gasse für die Einsatzfahrzeuge offen zu halten. Sollte sich die Verkehrslage auf längere Dauer als schwierig gestalten, sei es vorstellbar, an einer oder mehreren Stellen im Stadtgebiet während der verkehrsstarken Zeiten eine „mobile Wache“ einzurichten, so die Stadt.

AdUnit urban-intext2

Die Salzbachtalbrücke der A66 war vergangene Woche gesperrt worden, nachdem sich der Überbau um 30 Zentimeter abgesenkt hatte und Betonbrocken auf die unter der Brücke hindurchführende Bundesstraße gefallen waren. Auch die Straßen und Bahngleise unter der Brücke dürfen derzeit nicht befahren werden. Der Hauptbahnhof ist vom Zugverkehr so gut wie abgeschnitten.

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir bezeichnete die Sperrung als den „größten anzunehmenden Unfall für die Mobilität in und um Wiesbaden“. „Das ist wirklich eine Katastrophe. Jetzt ist das passiert, was nie passieren sollte“, sagte der Grünen-Politiker dem „Wiesbadener Kurier“. Die Autobahn GmbH des Bundes arbeite fieberhaft daran, den Schaden einzuschätzen. Die Experten könnten aber nicht sagen, wie lange die Vollsperrung dauern wird, weil unklar sei, in welchem Zustand sich der Südteil der Brücke befinde, erklärte der Minister. dpa

AdUnit urban-intext3