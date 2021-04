Notbremse: Hessen nutzt Schlupflöcher

Wiesbaden. Die „Notbremse“ des neuen Infektionsschutzgesetzes gilt auch in Hessen bereits ab Samstag. So tritt in der größten Stadt Frankfurt am Main noch an dem Abend um 22 Uhr die bis 5 Uhr morgens geltende nächtliche Ausgangssperre in Kraft, die das Bundesgesetz in allen Landkreisen und großen Städten ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen verbindlich vorschreibt. Das Corona-Kabinett in Wiesbaden machte am Freitag den Weg frei für die Übernahme der von Bundestag und Bundesrat verabschiedeten Gesetzesänderungen.

Alle Klassen im Wechselunterricht

Wie aus den Äußerungen von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hervorgeht, nutzt das Land aber alle erdenklichen Schlupflöcher, um die teils drastischen Beschränkungen wo möglich abzumildern. Das geht so weit, dass in Hessen bei einer Inzidenz unter 165 nun doch alle Klassen von 1 bis 11 im Wechselunterricht wieder in die Schulen gehen sollen. Ab 165 ist das dann aber nach dem Infektionsschutzgesetz nur noch den Abschlussklassen und Förderschulen gestattet. Alle anderen Jahrgangsstufen dürfen ab dieser Inzidenz dann die Schulen nicht mehr betreten, sondern müssen auf Fernunterricht umstellen.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagte auf der Pressekonferenz in Wiesbaden, ihm bereite die im Bund erfolgte Absenkung der Inzidenzzahl von 200 auf 165 dafür wegen der Auswirkungen auf die Schulen „Bauchschmerzen“. Sie bedeute letztendlich auch eine weitere Belastung für Schüler und Eltern. Aber auch bei dieser Umstellung will sich die Landesregierung Zeit lassen. Bouffier nannte es einfach nicht machbar, die erforderliche Organisation der Notbetreuung für die Schüler der Klassen 1 bis 6 übers Wochenende zu schaffen, damit sie am Montag in Kraft treten kann. Das könne eher eine Woche dauern, kündigte er an.

Im Übrigen hat das Corona-Kabinett für die Notbetreuung eine recht großzügige Regelung beschlossen. Sie können Kinder Alleinerziehender ebenso in Anspruch nehmen wie die, deren Eltern beide berufstätig sind, wenn es das Kindeswohl erfordere sowie in Härtefällen. In den Kitas ist laut Notbremse ab Inzidenz 165 ebenfalls nur noch eine Notbetreuung möglich.

Auch beim Einkaufen will das Land mehr ermöglichen als eigentlich im Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Hier lasse das Bundesgesetz bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 noch „Click und Meet“, also das Betreten der Geschäfte und Kaufhäuser mit Voranmeldung und negativem Corona-Test zu, „und genau das haben wir beschlossen“, sagte Bouffier. Ab 150 ist dann in den betroffenen Kreisen und großen Städten aber nur noch „Click und Collect“,also das Abholen bestellter Ware, möglich.

Privilegien für zwei Mal Geimpfte

Eine weitere hessenspezifische Maßnahme ist die Lockerung der Quarantänebestimmungen für zwei Mal Geimpfte: Diese müssen nach Auslandsreisen nicht mehr in Quarantäne, es sei denn sie kommen aus Gebieten mit der Virusmutation zurück. Dasselbe gilt für Angehörige an Corona Erkrankter, sofern sie vollen Impfschutz haben und keine Krankheitssymptome aufweisen.

Das Corona-Kabinett beschloss auch gleich die Öffnung der Impfanmeldungen für die ab 60 Jahre alten Hessen sowie alle anderen Angehörigen der dritten Prioritätengruppe. Bei den Impfterminen sollen aber weiter erst einmal die ab 70-Jährigen und übrigen Kandidaten der Gruppen 1 und 2 drankommen. Dennoch werde es mit der Zulassung der geschätzt 1,5 Millionen Menschen aus der dritten Gruppe eine Beschleunigung des Impfens geben, zeigte sich Innenminister Peter Beuth (CDU) zuversichtlich. Stärker als seine Kabinettskollegen verteidigte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) die neuen Beschränkungen des Infektionsschutzgesetzes. Er warnte erneut vor einer Überlastung der Krankenhäuser.

Mit Stand Freitag, 12 Uhr, wurden nach seinen Angaben in Hessen 497 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen und weitere 1097 auf den Normalstationen der Kliniken behandelt. Bei den manchmal weit auseinander klaffenden Inzidenzzahlen der Kommunen und des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten für das Inkrafttreten der Maßnahmen Bouffier zufolge generell die beim RKI gemeldeten Zahlen.