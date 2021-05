Nordhessische Region Knüll gilt nun offiziell als Naturpark

Knüllwald. Die nordhessische Region Knüll darf sich ab diesem Dienstag Naturpark nennen. Damit hat das Land Hessen jetzt seit 1957 insgesamt 13 derart ausgewiesene geschützte Landschaftsräume. „Die Anerkennung als Naturpark trägt zur Entwicklung der Region bei, wertet die naturnahe Erholung auf und stärkt einen nachhaltigen Tourismus für Einheimische und Gäste“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag in Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis). Der neue Naturpark Knüll erstreckt sich zwischen Homberg/Efze im Norden, Neunkirchen/Knüll im Westen, Breitenbach am Herzberg im Süden und fast bis nach Bad Hersfeld im Osten. Das Gebiet umfasst eine Fläche von 83 000 Hektar. Gefördert wird das neue Schutzgebiet mit Landesmitteln in Höhe von 60 000 Euro jährlich. lhe

