Neuer Landtag, neue Koalition

Stuttgart. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – so abgedroschen das Zitat von Hermann Hesse auch sein mag, so friedlich wie am Dienstagmorgen dürfte es im Stuttgarter Landtag die kommenden fünf Jahre wohl nicht mehr werden. Keine Zwischenrufe, kein Gebrüll, kein Gezeter in dieser allerersten Stunde der neuen Legislaturperiode. Stattdessen nette Begegnungen, warme Begrüßungen, freundliche Ellenbogengesten. Altgediente Parlamentarier treffen auf viele Neuankömmlinge. Blumengestecke in den gelb-schwarzen Farbnoten des Landtags auf den Regierungsbänken.

Acht Wochen nach der Wahl kommt der neue Landtag am Dienstag erstmals zusammen. Es ist eng geworden im Plenum, das Parlament ist um elf Abgeordnete angewachsen. Ein Saaldiener stellt einen warmen Kräutertee – das Lieblingsgetränk des Ministerpräsidenten – auf den Platz der Landtagspräsidentin, direkt neben ihre goldene Landtags-Glocke. Um 11.03 Uhr setzt sich Winfried Kretschmann auf den Platz, obwohl er da eigentlich nichts zu suchen hat. Als Ministerpräsident gehört er auf die Regierungsbank drei Meter weiter.

Bedeutendes Amt Das Amt der Landtagspräsidentin ist nach dem Ministerpräsidenten protokollarisch das wichtigste. Von den Abgeordneten des neuen Landtags wählten 130 Parlamentarier Muhterem Aras erneut zur Landtagspräsidentin. 18 stimmten mit Nein bei der geheimen Wahl, drei enthielten sich. Ihre Wahl als „Frau aus einer Einwandererfamilie“ an die Spitze des Landtags zeige, was möglich sei in der Demokratie des Landes, sagte Aras. lsw

Durch eine ungewöhnliche Fügung fällt ihm am Dienstag aber ein Zweitjob in den Schoß. Da der Regierungschef auch Abgeordneter ist und dem Landtag so lange angehört wie kein anderer – Kretschmann saß 1980 zum ersten Mal im Landtag – fällt ihm die Rolle des Alterspräsidenten zu. In der Machtarithmetik weder eine bedeutende noch eine lang andauernde, aber doch eine symbolträchtige Rolle. „Alterspräsident hört und fühlt sich schon sehr alt an“, sagt seine Frau Gerlinde kurz vor der Sitzung. „Aber auch würdig.“

162-seitiger Vertrag

Es ist gelebte Demokratie im Stundentakt, die da am Dienstag in Stuttgart vonstattengeht. Zuerst wird im Landtag die neue Legislaturperiode eröffnet, nur wenige Stunden später unterzeichnen die Spitzen von Grünen und CDU mit grün-schwarzen Stiften den 162-seitigen Koalitionsvertrag. CDU-Landeschef Thomas Strobl spricht von einem „historischen Tag“ für das Land. Kretschmann redet von einer stabilen Regierung, die als „Folie“ für andere Länder und Berlin dienen könnte. Am Mittwoch folgt der letzte Akt: Dann will sich Kretschmann zum Regierungschef wählen lassen.

Aber zunächst muss er ganz staatsmännisch den Job des Alterspräsidenten machen. „Wenn sich ein Parlament konstituiert, ist das ein besonderer Moment“, betont Kretschmann in seiner Eröffnungsrede. Er spricht vom „Zauber des Neuanfangs“, einer „Frühlingsstunde der Demokratie“. Als er Seite für Seite seine Rede abliest, ist es so ruhig im Saal, man könnte eine Coronamaske fallen hören. Dabei ging es im Landtag die vergangenen Jahre alles andere als friedlich zu. Der Ton ist mit dem Einzug der AfD rauer geworden, Ordnungsrufe und Beleidigungen waren zuletzt an der Tagesordnung. Ex-AfD-Abgeordnete pöbelten gar so lange rum, bis sie sich medienwirksam von der Polizei aus dem Saal geleiten lassen konnten.

„Keine Quatschbude“

Kretschmann ist das zuwider, ganz gleich ob als Regierungschef oder als Alterspräsident – er nutzt die Eröffnungsrede deshalb für einen Appell. Die „Beschimpfungen und Diffamierungen“ aus der vergangenen Wahlperiode dürften sich nicht wiederholen. „Sie schaden nämlich dem Geist der Demokratie“, mahnt der 72-jährige. Das Parlament sei „keine Quatschbude“. „Wir sollten stets so streiten, dass man sich auch danach noch in die Augen sehen kann.“ Die AfD-Abgeordneten lauschen den Worten des Alterspräsidenten kommentarlos.

Kretschmann stellt ordnungsgemäß die Beschlussfähigkeit des Parlaments fest und leitet den Wahlgang zur Bestimmung der Landtagspräsidentin. Die türkischstämmige Grünen-Abgeordnete Muhterem Aras wird mit breiter Mehrheit im Amt bestätigt – und entbindet Kretschmann nach einer guten Stunde bereits wieder von seinen ungewohnten protokollarischen Pflichten. Als die 55-Jährige sich um 12.20 Uhr auf ihren Stuhl setzt, muss sie erstmal die Unterlagen ordnen und Kretschmanns Kräutertee nach hinten wegreichen. „Nachdem ich hier oben aufgeräumt habe, kann ich anfangen“, sagt sie.

Um 12.32 Uhr ist es dann auch schon wieder vorbei mit dem „Zauber des Neuanfangs“, dem feierlichen Miteinander. Die AfD-Fraktion will mit einem Geschäftsordnungsantrag den Plan von Grünen, CDU, SPD und FDP durchkreuzen, wieder einen zweiten Vizepräsidenten im Landtag zu installieren. Der AfD-Abgeordnete Anton Baron wirft der Regierung vor, neue Posten auf Kosten der Steuerzahler zu schaffen. Der Antrag wird abgelehnt. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz fordert die AfD auf, sie dürfe das Parlament nicht länger verspotten.

Der parlamentarische Alltag ist zurück. lsw